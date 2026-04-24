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北榮院長又遭冒名賣藥　陳威明怒嗆詐騙：謀財害命

▲▼ 詐騙 。（圖／台北榮總提供）

▲台北榮總院長陳威明又遭詐騙集團冒名銷售商品。圖為受害人昨帶到他門診核對的產品。（圖／台北榮總提供）

記者邱俊吉／台北報導

台北榮總院長陳威明近來頻遭詐騙集團冒名販售商品，昨日門診竟有3名患者主動問他「院長賣的藥」，其中1人真的上當購買，也凸顯目前詐騙有多猖獗。他表示，這種行為已不只是詐財，更可能危及健康，形同「謀財害命」，民眾一定要提高警覺，切勿輕信網路廣告。

台北榮總今日下午發出聲明，澄清陳威明絕無販售藥物情事。陳威明則強調，昨日門診有3人問他有無賣藥，其中1人已受騙花錢，還將商品和發票一併帶來確認，讓他十分心痛。

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對於詐騙型態，陳威明分析，相關手法日益精細，除了使用姓名，還會剪接過去發言，甚至模擬聲音進行宣傳，真實度愈來愈高，親友或高教育族群都可能誤信。他也說，詐騙集團知道他骨科背景，廣告常鎖定關節疾病族群，並結合其臨床經驗及用語，使內容更具說服力。

這已不是陳威明第一次受害，他表示，現在只要一掌握相關訊息，院方會立刻通報調查局與警政署等單位，平台也多能迅速下架，但詐騙內容往往隔天又出現，甚至在1天內冒出多個版本，來源多為境外IP，整體查緝有如「打地鼠」，難以根除。

陳威明強調，單靠下架無法解決問題，關鍵在於將不法分子揪出並依法偵辦，這有賴受害者勇於提告，只要保留購買證明、發票及產品，即可作為證據，協助檢調單位追查。

此外，陳威明呼籲民眾共同參與防詐，例如在網路上看到詐騙廣告，應留言提醒「這是詐騙」，並善用通報專線反映問題，而物流及電商平台亦應強化審核機制，避免成為詐騙商品流通管道。

陳威明坦言，對於大量冒用他名義的假訊息，他感到憤怒、疲憊，但考量病患安全，仍選擇公開發聲，因社會若沉默，詐騙將擴大，唯有政府與民間合作反擊，才能有效遏止犯罪行為。

【警消不敢大意】「有HCN」警告字條曝！　基隆獨居男陳屍家中

關鍵字： 詐騙 陳威明 台北榮總 冒名 醫療安全

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