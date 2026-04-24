深夜嘴饞忍不住？「6款不長胖宵夜」曝光　吃對也不怕胖

▲深夜嘴饞想吃重口味食物？建議改選低負擔宵夜更安心。（示意圖／取自Pexels）。



記者黃稜涵／綜合報導

到了深夜十一、十二點，忙完工作或照顧完小孩後，你是否也常出現「明明不餓卻很想吃」的情況？營養師珊珊表示，這種深夜嘴饞其實很常見，與壓力釋放及血糖波動有關，但不代表一定要硬撐或完全禁止，她整理出「6款不長胖宵夜救援清單」，讓民眾在真的想吃時，也能做出相對低負擔的選擇。

1. 輕卡沖泡餐



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每份不到100大卡，並含有蛋白質與膳食纖維，能提供飽足感。

2. 無糖冰島優格或希臘優格



小盒裝多在200大卡內，蛋白質含量高，有助延長飽足時間。

3. 茶葉蛋或蛋白丁



熱量約100大卡內，方便取得，是高蛋白且低負擔的選擇。

4. 毛豆



富含植物性蛋白與纖維，份量控制下可維持在200大卡內。

5. 海苔片



建議選擇原味、非油炸產品，熱量相對較低。

6. 無調味堅果



小份量約200大卡內，適合想增加咀嚼感的人。

珊珊指出，晚上特別想吃東西，常見原因包括一整天壓力累積，透過進食獲得放鬆感，或是晚餐攝取過多精緻澱粉，導致血糖快速波動，進而引發飢餓感。因此，除了挑選宵夜種類，日常飲食結構也需一併調整。

她也提醒，有三類宵夜應盡量避免，包括甜食，容易造成血糖起伏與暴食循環；湯麵或泡麵類，鈉含量高，隔天容易水腫；以及油炸與辛辣食物，可能增加腸胃負擔，影響睡眠品質。

珊珊表示，宵夜並非完全不能吃，關鍵在於選擇與份量控制，只要掌握低熱量、高蛋白的原則，就能在滿足口腹之慾的同時，減少對體態與健康的影響。