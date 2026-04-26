妹子變「超深邃雙眼皮」媽樂歪！　醫一看卻搖頭了

▲媽媽看到女兒雙眼皮超深邃，當下超驚喜。（圖／眼科醫師齊育殿授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

眼科醫師齊育殿日前分享一名患有「過敏性結膜炎」的妹妹，因為眼睛奇癢無比、頻繁揉擦，導致雙眼皮「層層堆疊」出現許多皺褶，媽媽看了還驚喜以為孩子成了「雙眼皮富翁」，沒想到這美麗的誤會背後，竟然是揉眼反覆摩擦與眼皮水腫所致。

齊育殿醫師在粉專發文表示，小朋友突然出現多層皺褶或雙眼皮加深，通常是過敏性結膜炎的徵兆。之所以會變多層，主要有3大原因：

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1. 反覆摩擦：揉眼睛會拉扯脆弱的眼周皮膚，導致鬆弛與褶皺。

2. 輕微水腫：發炎反應會讓組織液堆積，撐開原本的眼皮結構。

3. 皮膚粗糙：長期過敏可能導致眼瞼皮膚變厚、紋路變深。

面對孩子眼睛癢，家長該如何應對？齊育殿醫師建議，止癢首選是「冷敷」，用乾淨的涼毛巾敷在眼睛上能有效緩解癢感，減少孩子揉眼的慾望。此外，生活中應盡量「避開過敏原」，如勤換枕頭套、避開絨毛玩具或遠離花粉、煙霧等。

齊育殿醫師提醒，用藥務必經由診斷，使用抗組織胺或肥大細胞穩定劑眼藥水，並強調：「切記不要自行購買含有強效類固醇的成藥給孩子長期使用」，以免造成反效果。