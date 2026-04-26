女性30歲之後少吃還是胖！醫揭壓力型肥胖5警訊：脂肪易堆積腹部

▲女性壓力肥胖脂肪容易堆積在腹部。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

很多女性超過30歲之後，發現明明飲食很節制，甚至吃得比以前少，體重卻依然停滯不前，甚至悄悄上升。醫師指出，這類「越努力，越瘦不下來」的狀況，問題可能不在飲食，而是身體長期處於壓力狀態，導致荷爾蒙失衡所引發的「壓力型肥胖」。

開業新陳代謝科醫師林素菁分享，診間常見女性反映，「明明吃得很清淡，體重卻一直降不下來」，甚至出現腹部脂肪增加、下半身變胖等變化，其實這是因為身體長期處於壓力之下，代謝機制已經被改變，當生活長期處於高壓、睡眠不足或作息不規律的狀態時，身體會分泌較多的壓力荷爾蒙「皮質醇（Cortisol）」，進而影響脂肪分布與血壓調節。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林素菁解釋，皮質醇是人體重要的壓力荷爾蒙，短期可以幫助提升專注力與應變能力，但若長期處於高水平，會讓脂肪更容易堆積在腹部與內臟，血糖調節能力下降，增加胰島素阻抗，甚至會有食慾變化，特別是對甜食與高熱量食物的渴望增加。

林素菁指出，這類型的脂肪堆積，往往集中在腹部，導致看起來不一定明顯變胖，實際上內臟脂肪比例已經上升。林素菁醫師強調，若長期未調整，除了體重問題外，也可能增加糖尿病前期、代謝症候群、甚至心血管疾病的風險。若出現以下情況，可能代表身體已處於壓力型代謝失衡：

1.減肥卡關或不明原因體重上升

2.腹部脂肪明顯增加

3.長期疲倦、精神不濟

4.睡眠品質變差、淺眠或易醒

5.情緒波動或壓力感增加

林素菁表示，女性比男性對荷爾蒙變化更加敏感，尤其30歲之後，生活壓力增加與荷爾蒙波動，影響更為明顯。此外，更年期前後的荷爾蒙變化，也會進一步影響脂肪分布與代謝狀態，使腹部脂肪更容易堆積。

面對壓力型肥胖，不應只聚焦於減少熱量攝取，而應從整體生活型態著手，林素菁建議包括優先改善睡眠品質、規律作息，重建荷爾蒙節律，同時適度運動，避免長期空腹或暴食，學習壓力管理與情緒調適，讓身體重新回到穩定運作狀態，體重才有機會自然回到健康區間。