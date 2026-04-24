產婦死亡3原因最常見！台大醫嘆「羊水栓塞」難防：說出現就出現

▲北市一名女警因產後大出血死亡，引發各界關注。示意圖非當事人。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

北市警局中正一分局督察組36歲女警陳芊雯4月中旬喜迎女兒，沒想到產後竟因失血過多不幸離世。台大婦產科名醫施景中表示，產後大出血風險不僅侷限於高齡產婦，常見包含前置胎盤、子宮收縮乏力、植入性胎盤；還有一個較罕見但進展極快的「羊水栓塞」，完全沒有特別危險因子，說出現就出現且難以預防。

根據衛福部最新《生產事故救濟》報告，113年度產婦死亡及中度以上身心障礙案件以羊水栓塞為主因，受理獲救濟案件總計13件，其中有5件屬於羊水栓塞；若分析歷年來孕產婦死亡原因前3名依序為：產後大出血、血管栓塞或肺栓塞、羊水栓塞。

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施景中受訪時分析，產後大出血高風險情況包含「前置胎盤」，或者催生催很久的「子宮收縮乏力」；另外，因為很多產婦選擇剖腹產，下一胎前置胎盤機會高，甚至會有「植入性胎盤」，那種產後大出血有時候就不是藥物可以控制。

至於「羊水栓塞」較為罕見，但是進展很快。施景中指出，羊水栓塞分兩階段，第一階段是心臟衰竭，這階段如果順利度過，仍有可能會進入產後大出血。「羊水栓塞是完全沒有特別危險因子的，它說出現就出現，也不會讓我們醫生有什麼可以預防，完全沒有辦法。」

▲產婦死亡前5項主要原因。（圖／衛福部提供）※點圖放大

婦產科醫學會秘書長黃建霈在日前受訪時談到生產事故救濟，他表示，產後大出血案件發生率最高（2-3%），但死亡率低，多數個案經過醫療處理後能救回，僅部分嚴重者須切除子宮。至於肺栓塞與羊水栓塞的發生率低，但死亡率極高，肺栓塞死亡率約3-5%，近年因高齡產婦增加及飲食西化，發生率比30年前高出10倍以上；羊水栓塞更可怕，死亡率可以高達 60-80%，較難以預防。

因為這起案件，也讓民眾思考是否應該到大醫院生產比較安全。不過，施景中強調，只要生產就有風險，在大醫院生不代表不會發生合併症，希望民眾別對大醫院期望太高。他說，大醫院好處只是因為科別多、血源充足，緊急處置時資源較多。

▲衛福部發布之「生產事故救濟」報告。（圖／衛福部提供）※點圖放大