男「狂打戰鬥陀螺」手腕劇痛　醫教熱身3招：半小時就要休息

▲李沅達醫師提醒戰鬥陀螺的拉動操作若過於頻繁，恐造成運動傷害。（圖／耕莘醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

許多人的童年回憶「戰鬥陀螺」，今年再次席捲各年齡層。一名20來歲男性這陣子沉迷其中，下班常找人對戰，持續一個多月後，手部突然劇痛，就醫後發現手腕的屈腕肌群、伸腕肌群都已拉傷；醫師說，玩此遊戲手腕必須使力，對戰前仍應熱身並適時休息，否則看似簡單的拉動操作，仍恐造成運動傷害。

今年的戰鬥陀螺熱延燒台灣各地，不少百貨、商場可見對戰人潮，也有玩具行大排長龍只為搶購限量產品；一名30多歲玩家指出，本以為這是屬於兒時的回憶，沒想到這次熱潮如此驚人，某些產品甚至從300元喊價到3000元，不過大多數玩家沒注意到受傷的風險。

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▲戰鬥陀螺玩家展示收藏。（圖／耕莘醫院提供）

收治前述20來歲病例的耕莘醫院骨科主治醫師李沅達表示，據患者自述，他平常從事大夜班工作，最近迷上戰鬥陀螺，常在下班後僅休息一下，便會前往新北某大型商場和其他玩家對戰，甚至從中午12時許一口氣打到傍晚，結果日前開始感覺手腕明顯不適，後來疼痛難耐才來就醫。

李沅達指出，患者坦承為求成績出色，即使沒有在對戰現場，平常有空也會拉動放射器進行練習，手腕長時間、高頻率出力，加上缺乏適當放鬆，最終造成手腕屈腕肌群及伸腕肌群都拉傷，顯著影響日常生活功能，經給予止痛、復健治療已漸有改善。

針對玩家如何預防受傷，李沅達建議，在對戰前，應進行至少3到5分鐘的手腕及前臂暖身，包括手腕繞圈、手掌前後伸展、輕度握拳放鬆等動作，加速肌肉進入活動狀態；在對戰過程中，則應注意要「適度休息」，每30分鐘至1小時即應暫停，避免連續操作過久時間。

李沅達提醒，若是戰鬥陀螺的初學者，或是兒童族群，更應遵循前述建議，切勿一開始就長時間、高強度練習；所有玩家若出現手腕持續性疼痛、腫脹或無力等症狀，則應儘速就醫檢查，以免延誤治療時機。