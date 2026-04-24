星宇飛名古屋有麻疹個案　「機組員+旅客」54人被匡列

▲疾管署副署長曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本愛知縣名古屋一名30多歲男子在台灣旅遊期間出現症狀，搭乘星宇航空JX838航班（台北至名古屋）返國後確診麻疹。疾病管制署今（24）日證實已接獲星宇航空通報，經過追查，依據航空公司提供資料匡列同班機機組員與前後5排乘客總計54人，需健康管理監測至5月5日；疾管署也向日本要求提供提供該個案在台期間活動史。

外電報導指出，該名30多歲男性4月中旬前往台灣，15日出現發燒症狀，發病兩天後搭乘星宇航空JX838航班返回名古屋，他於20日以前曾多次自行駕車前往愛知縣內多家醫療院所就診，直至21日經醫療機構檢驗，才確診麻疹。

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疾管署副署長曾淑慧表示，已經於22日依據國際衛生條例去信日方窗口請其協助，提供麻疹個案資料與台灣旅遊史，日方回覆已經收到，並會收集資料回覆。

針對該航班，依據航空公司提供資料，匡列同班機機組員計15名，前後兩排共5排旅客接觸者計39名，旅客包含本國籍34名、日本籍5名。

曾淑慧說明，目前機組員都無疑似症狀；至於本國籍接觸者21名已返台、13名尚未入境，居住地分布於台北市、新北市、基隆市、苗栗、桃園、新竹、台中、南投、彰化、高雄、雲林等11個縣市，已於23日轉知各區管中心督導轄區縣市衛生局追蹤中；日本籍旅客則轉知日方窗口，請其協助日本籍旅客健康管理監測與追蹤。

疾管署呼籲，麻疹傳染力非常強，可由空氣傳播，如與確診個案有相關接觸史，或已經地方衛生局通知為接觸者，請務必遵循「麻疹個案接觸者健康監測通知書」所示，確實做好健康監測及防護措施，如出現疑似症狀，應戴上口罩並自我隔離，儘快聯繫衛生局安排就醫，切勿輕忽或自行就醫，若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法第48條及同法第67條規定可處新台幣6至30萬元罰鍰。