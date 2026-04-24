膠原蛋白吃很久沒感覺？關鍵在這3點　很多人都做錯

▲想養出好氣色與緊緻膚況，補充膠原蛋白也要吃對方式。（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

不少人都有補充膠原蛋白的習慣，但卻常出現「吃了很久卻沒感覺」的情況。對此，營養師張語希指出，關鍵不在於有沒有吃，而是是否掌握正確方式，她整理出3個「膠原蛋白這樣吃才有感」的重點原則，提醒民眾從吸收率、補充時機與營養搭配著手，才能真正發揮效果。

1. 選擇小分子膠原蛋白胜肽，吸收率較佳



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2. 空腹或睡前補充效果更好



3. 搭配維生素C與蛋白質，有助提升吸收與利用

張語希進一步說明，膠原蛋白是人體中含量最多的蛋白質，約占全身蛋白質的三成以上，對於維持肌膚彈性、關節健康與組織修復都扮演重要角色。不過，若攝取方式不正確，即使長期補充，也可能難以感受到明顯變化。

在補充方式上，她建議優先選擇小分子膠原蛋白胜肽，因分子較小，較容易被人體吸收利用；每日補充量則可落在2.5至10克之間，並持續補充8至12週，較容易觀察到效果。此外，補充時間點也相當關鍵，空腹時吸收效率較高，而睡前補充則有助於身體在夜間修復期間進行利用。

除了補充膠原蛋白本身，搭配營養也不可忽略，維生素C能促進膠原蛋白合成，優質蛋白質則提供身體建構原料，鋅與銅等微量元素也參與合成過程，都是不可或缺的關鍵營養素。

不過，日常生活中的一些習慣，也可能讓膠原蛋白加速流失，張語希提醒，高糖飲食容易產生糖化反應，破壞膠原蛋白結構；熬夜與抽菸則會影響身體修復能力；長時間曝曬紫外線，也會使膠原蛋白流失。因此，若忽略這些因素，即使補充再多保健品，效果也可能大打折扣。