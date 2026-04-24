10分鐘血就流乾！醫憶一天5產婦血崩　她臨盆前先寫提款卡密碼





▲婦產科醫師謝筱芸回憶一天內接手5位產後大出血的媽媽，「十幾年前的PTSD都回來了」。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

北市警局中正一分局36歲女警官陳芊雯，18日喜迎女兒「安安」，沒想到產後因大出血失去呼吸心跳，經轉院搶救後仍不幸於20日離世，噩耗傳出讓同袍與家屬悲痛萬分。對此，中榮婦產科醫師謝筱芸沉痛回憶，看到新聞後「十幾年前的PTSD（創傷後壓力症候群」）都回來了」，她直言產後大出血極其兇猛，不到10分鐘全身血液就可能流乾，生產風險永遠不可能變成0。

謝筱芸醫師在粉專發文指出，很多人可能不了解懷孕子宮的血流量有多驚人，在足月臨盆前，供應子宮的血流每分鐘約700c.c.，「大約就是一瓶茶裏王或每朝健康的量」。她警告，一旦產後子宮收縮失效或血管破裂，血流速度之快常常讓醫護「根本來不及輸血」，在短短10分鐘內，產婦全身的血液就會流乾。

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回想起住院醫師時期，謝筱芸醫師分享，曾有過最高紀錄，在短短24小時內連續接手5位產後大出血（PPH）轉診的產婦，整天在急診室、加護病房與放射科血管攝影室間奔波，「有救回來的，也有遺憾回天乏術的」。她感嘆，即便現代醫學再發達進步，生產仍像是在生死邊緣掙扎。

「生產就是拿命在賭，這句話從來不誇張。」謝筱芸醫師更透露，曾有一位婦產科學姊在自家醫院生產前，竟將銀行帳戶和提款卡密碼寫下鎖進保險箱，仔細交代完丈夫後才進產房報到。醫師表示，深深感謝每一位願意冒著生命危險孕育下一代的女性，這份勇氣無價。