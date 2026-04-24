爽掏耳朵竟罹癌！醫警告「天天挖像吃檳榔」　6大警訊別拖

▲耳鼻喉科醫師都不建議「自行挖耳朵」。（示意圖，非本新聞當事人／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你也愛挖耳朵嗎？廣東省一名50多歲周姓男子，常隨手用挖耳勺掏挖耳朵，一天不挖就渾身不自在，這習慣持續將近10年，直到出現左耳痛、耳流膿至醫院檢查，竟確診外耳道癌。耳鼻喉科醫師張益豪示警，每天挖耳朵的邏輯就如同「吃檳榔」，當黏膜遭到大量破壞，在細胞修復與新生的過程中恐誘發癌病變，甚至出現外耳道鱗狀上皮腫瘤。

張益豪醫師在YouTube頻道《祝你健康》中指出，雖然外耳道癌的發生率不高，大約僅一百萬分之3～5，但「每天挖就等於每天在破壞」。他將此行為類比為胃食道逆流或嚼食檳榔，當組織因長期反覆受損而慢性發炎，就容易長出癌細胞。他提醒，若耳朵出現「疼痛、流膿、腫脹、聽力差」，甚至耳鳴、眩暈等徵兆，務必提高警覺。

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除了癌變風險，亂挖耳朵還可能導致結構變形。張益豪坦言：「常挖耳朵發炎感染才有可能引發。」他接著表示，少數人挖耳朵將耳垢越推越深，上皮細胞與角質層可能在深處積聚形成腫塊，甚至壓迫到頭骨及外耳道骨頭，造成結構變形。

張益豪更分享一樁恐怖案例，曾有一對老夫妻前來求診，因爺爺想幫奶奶把耳朵挖乾淨，看到耳道深處「白白亮亮的」以為是大塊耳垢，猛力一挖竟把耳膜挖破，導致奶奶聽力喪失1～3個月。醫師驚呼，若傷及耳膜後的「三小聽骨」，聽力恐終生無法修復。

「棉花棒本來就不是設計用來掏耳朵的！」張益豪最後提醒，棉花棒並非量身打造，盲目亂挖常導致「棉花頭斷裂」卡在耳道。他曾遇到患者因此硬撐一週，導致耳內積滿膿、血、水才就醫。他呼籲，耳朵癢到受不了時，應尋求專業耳鼻喉科醫師協助，千萬別自行「開挖」以免憾事發生。