嗑完地瓜「數值衝破200」她嚇壞！　醫大推最穩血糖吃法曝光

▲高膳食纖維的地瓜是排毒聖品，不同料理方式血糖反應大不同。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

地瓜被譽為排毒聖品，但小心吃錯竟成血糖炸彈！營養功能醫學專家劉博仁醫師分享，一名糖化血色素控制穩定的女患者，午餐僅吃了一顆超商「大地瓜」，血糖竟瞬間衝破200 mg/dL，嚇出她一身冷汗。對此，醫師直指料理方式是關鍵，其中「烤地瓜」因糊化作用升糖最快，反觀煮熟後冷藏的「冰地瓜」因含有抗性澱粉，才是血糖平穩的首選。

劉博仁醫師在粉專提到，該名個案平時糖化血色素（HbA1c）維持在6.2%左右，算相當穩定，為了更精準監控而佩戴 CGM（連續血糖監控）。沒想到，女子在超商買了一顆大地瓜當午餐，數據竟直接飆過頭。醫師提醒，地瓜雖富含纖維、維生素A及鉀，但不能忽略它本質就是「澱粉（醣類）」，若想吃得健康，必須掌握烹調與份量的關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「地瓜的烹調方式會直接改變它的GI值！」劉博仁進一步分析，最香甜的「烤地瓜」其實是血糖警報，因高溫烘烤會產生糊化作用，讓部分澱粉轉化為麥芽糖，GI 值最高；「蒸、煮地瓜」因溫度較低且水分多，澱粉結構相對穩定，衝擊較溫和；而他最推薦「冰地瓜」，煮熟後冷藏產生的抗性澱粉不易被小腸吸收，血糖反應最平穩，還能滋養腸道益生菌。

關於地瓜大小的挑選，劉博仁也提出警告。他指出超商地瓜動輒200～300克，「吃一個就相當於一碗半甚至兩碗白飯」。他建議民眾應挑選約「半個拳頭大」或「一個滑鼠大小」的份量（約100～110克），且要謹記地瓜是「主食」而非零食，吃了地瓜就該省略飯麵。

若擔心血糖波動，劉博仁也傳授「地瓜配角化」的3招聰明吃法：

1. 拌入油脂與蛋白質：搭配雞蛋、雞肉或橄欖油、酪梨，以減緩澱粉排空速度。

2. 與蔬菜共舞：在沙拉中加入地瓜，利用大量膳食纖維阻擋醣類吸收。

3. 地瓜混五穀：煮飯時加入地瓜丁，增加口感並減少純白米飯攝取。

劉博仁叮嚀，「沒有絕對不能吃的食物，只有不適合的吃法。」呼籲血糖敏感族群應透過正確的料理方式與監測，找出最適合自己的飲食型態。