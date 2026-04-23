營養師點名最強魚王！「1種魚」護心顧腦還強骨　4大好處一次看

▲鮭魚被專家公認為營養價值極高的「最強魚王」。（圖／Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

魚類向來是健康飲食的重要來源，但究竟哪一種魚最值得吃？多位營養學專家一致指出，鮭魚憑藉高營養密度，被公認為「最強魚王」，富含優質蛋白質與Omega-3脂肪酸，不僅有助預防慢性疾病，更對心臟、大腦與骨骼健康帶來全面益處。

專家表示，鮭魚中的DHA與EPA屬於長鏈Omega-3脂肪酸，是人體不可或缺的重要營養素。研究顯示，規律攝取這類脂肪酸，有助降低三酸甘油脂、減少發炎反應，並降低壞膽固醇（LDL），進而降低心血管疾病風險。

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護心抗發炎又顧腦 4大功效一次看

營養師指出，鮭魚之所以被推為首選，關鍵在於其多重健康功效。首先，Omega-3有助穩定血壓與血脂，達到保護心血管的效果；其次，魚肉中富含的蝦紅素具有強大抗氧化力，可中和自由基、降低慢性發炎。

此外，鮭魚對腦部健康也相當重要。Omega-3能維持腦部結構與功能，搭配維生素D、硒與鋅等營養素，有助提升記憶力與認知能力；在骨骼方面，鮭魚所含的維生素D能促進鈣質吸收，若是食用罐頭鮭魚，連同魚骨一起攝取，更能補充鈣質、強化骨密度。

除了鮭魚，專家也建議可多攝取「SMASH」魚類，包括鯖魚、鯷魚、沙丁魚與鯡魚等，這些魚種同樣富含Omega-3，且重金屬含量較低，是日常飲食的優質選擇。

怎麼吃最健康？專家建議這樣料理

在料理方式上，營養師提醒，烹調方式會影響營養保留程度，建議以烘烤、清蒸、水煮或低溫香煎為主，並搭配橄欖油、香草與檸檬調味，不僅能保留風味，也能鎖住營養；相較之下，高溫油炸容易破壞Omega-3脂肪酸，並增加多餘熱量，應盡量避免。

另外，美國食品藥物管理局建議，成人每周可攝取2至3份魚類，並優先選擇低汞、高Omega-3的魚種。不過專家也提醒，飲食仍應保持多樣性，均衡攝取各類蛋白質來源，才能達到最佳健康效果。