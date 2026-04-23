全球保險套大廠喊漲　疾管署：庫存可撐半年「未有調價通知」

▲保險套價格恐調漲。（圖／示意圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

受到美國、伊朗戰爭衝擊，全球最大保險套製造商計畫將保險套售價調漲20%至30%，外界關注是否會引起一波「保險套之亂」造成供應吃緊，甚至影響性傳染病相關防疫作為。疾病管制署今（23）日說明，盤點國內市占率最高3家廠商，國內保險套庫存可供應半年需求，且未有調整售價通知，但可預估新一批的保險套採購交貨時間會延遲交貨。

外電報導指出，全球最大保險套製造商、馬來西亞Karex執行長吳銘杰（Goh Miah Kiat）表示，受到伊朗戰爭衝擊中東能源與石化產品流通，擾亂原物料採購，該公司計畫將保險套售價調漲20%至30%，若供應鏈問題持續惡化，漲幅還可能進一步擴大。

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疾管署副署長曾淑慧表示，經詢國內市占率多的3家保險套廠商，表示目前國內庫存皆至少可供應半年的需求，且總公司未有調整售價通知。惟未來新一批之保險套採購受限於地緣政治，交貨時間會延遲交貨，並須待國際廠後續報價，初步評估對近半年保險套之供應不受影響。

曾淑慧強調，初步評估近期對國內防治性傳染病工作不造成影響，目前亦未接收到相關單位有提出保險套有短缺或取得不易的狀況。