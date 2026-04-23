南港高中水痘群聚累計5例　北市衛生局示警「出疹前傳染力最高」

▲台北市南港高中出現5例水痘感染群聚事件。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

台北市南港高中出現5例水痘感染群聚事件，台北市衛生局表示，水痘傳染期由出紅疹以前5天起（通常為前1～2天）到所有病灶結痂為止，在病人出現水痘疹前之際的傳染力最高，目前學生都已請假在家休息。

北市衛生局疾管科科長余燦華指出，水痘非屬法定傳染病通報疾病，自4月17日接獲第1例通報，並於4月20日掌握群聚通報後，即開始關懷學生及進行衛教，4月21日及22日分別進行疫情調查與加強學校衛教宣導，截至今通報資料及疫調結果共計有5名學生經醫師診斷為水痘。

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目前5名學生皆依各級學校校園疑似傳染病通報及相關防治作業規範，請假在家休息。衛生局呼籲，學校、補習班及安親課輔班，應落實通報及相關防治措施，同時提醒家長留意學童健康狀況，若有發燒、水泡疹症狀，應立即就醫及通知學校，並停止上學7天或所有病灶完全結痂變乾再返校上課，避免疫情擴散。

水痘為病毒引起的高傳染性疾病，可經由皮膚直接接觸、飛沫或空氣傳染，或經由被水疱液和黏膜分泌物汙染的器物而間接傳染。發病初期（紅疹出現前1–2天）症狀包含輕微發燒、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等，之後開始出現紅疹，逐漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂，約2至4星期內痊癒。

衛生局提醒學校和家長，預防水痘傳播應做好以下5點防範措施：

1. 出生滿12個月應按時接種公費水痘疫苗1劑，滿4到6歲可自費接種第2劑，13歲以上未曾接種疫苗且未得過水痘者，可自費接種2劑，接種間隔為4～8週。

2. 維持良好的個人衛生，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節。

3. 居家及教室環境可使用500PPM漂白水消毒（1毫升市售漂白水：100毫升水）。

4. 保持室內空氣流通，避免長期處於密閉空間內。

5. 勤洗手，並用正確的方法洗手。

