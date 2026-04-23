無糖手搖飲「55%驗出糖分」　台大研究：近9成含糖量超過標示

▲手搖飲料是台灣重要飲食文化，但台大公衛研究顯示，含糖量有被低估情形。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

台大公衛學院今（23）日公布最新研究，檢測國內手搖飲糖分與甜味劑含量，結果發現高達85.6%飲品的總糖量「超過宣稱標示的含糖量」；若進一步看「無糖」飲品，55.6%檢出糖分，主要的原因都是因為添加果汁、乳品、配料，可能讓民眾低估每日糖量攝取，增加代謝疾病、脂肪肝等風險。

台大公衛學院今日召開「台灣手搖飲大揭密！攝取行為、糖分與甜味劑含量全解析」記者會，台大食品安全與健康研究所暨公共衛生碩士學位學程副教授羅宇軒說明，台灣過去10年間肥胖趨勢直線上升，幾乎每兩人就有一人是肥胖或者過重，且台灣代謝性脂肪肝盛行率達到36.1%，已經高過全球平均的32%。

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羅宇軒指出，精製糖攝取和肥胖、脂肪肝息息相關，因為糖攝取導致脂肪堆積，產生肥胖，代謝功能惡化後更容易有內臟脂肪堆積，且肥胖者會有胰島素阻抗，增加食慾讓人吃得更多，形成無限輪迴的惡性循環；如果是人工甜味劑，已經有研究證實攝取後會改變腸道菌相引起胰島素阻抗，後續形成代謝疾病、脂肪肝。





▲台大公衛研究顯示手搖飲無加糖，不代表完全沒有糖。（圖／翻攝自台大公衛Youtube）

根據國民健康署2014到2017年的國民營養狀況變遷調查，國人平均每周喝7次含糖飲料。台灣手搖飲店密集，營業額在過去10年增長77%。羅宇軒說，經濟規模成長某種程度也呈現台灣人喝了越來越多的手搖飲，有必要了解其中含糖情況。

研究團隊針對市售手搖飲收集樣本進行成分分析，於台北、彰化各大連鎖手搖飲店採集飲料樣本126件，分為純茶類、奶茶類、果茶類，每個分類下再區分有無加料，測定其中果糖、蔗糖、乳糖、代糖、人工甜味劑等5種糖類。

結果顯示，有高達85.6%的飲品測出總糖量高過它宣稱的含糖量；若進一步看無糖飲品，結果還是有55.6%檢出糖分，顯示實際成分與消費者直覺認知之間可能存在落差。

羅宇軒指出，總含糖量比宣稱要高，還有無糖仍檢出糖的原因，來源可能是來自果汁、乳製品或者配料如珍珠、蒟蒻等，所以含糖量低估容易出現在奶茶類、果茶類以及有加料的飲料，純茶相對沒有這樣的問題。

▲台大公衛副教授羅宇軒（中）發表台灣手搖飲大揭密。（圖／記者洪巧藍攝）

除了糖分之外，研究團隊也進一步分析手搖飲中的非營養性甜味劑。結果顯示，在檢測的市售樣本中，已可發現多種甜味劑的存在，其中以蔗糖素與醋磺內酯鉀最常見，且在部分果茶類產品與含配料飲品中更容易檢出，甚至出現多種甜味劑共同存在的情形，雖然暴露量遠低於可接受每日攝取量，但成分揭露與資訊透明度上仍有值得重視的空間。

研究同時結合問卷資料與飲品成分分析攝取行為，結果發現年輕族群、男性，以及體位過輕或肥胖者，普遍有較高的手搖飲糖攝取量；相較之下，收入、職業與居住地區等因素與糖攝取量的關聯則較不明顯。台大公衛學院教授陳端容分析，體重很輕的民眾有迷思覺得他們喝含糖飲沒關係，但過量攝取含糖飲對於代謝風險比較高，包括低密度脂蛋白（壞膽固醇）跟高血壓。

「不是叫大家別喝手搖飲。」羅宇軒笑稱，這仍然是台灣重要飲食文化，當壓力大的時候來一杯很不錯，不過還是應該要建立一個透明的制度，讓消費者知道自己喝進了什麼，建議未來精確標示添加哪一種糖分，尤其是人工甜味劑，超商罐裝飲料標示得很清楚，但手搖飲目前缺乏這類資訊供消費者參考。