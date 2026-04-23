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醫死盯「健檢偏低紅字」　男一照竟大腸癌3期！

▲▼台灣大腸癌的發生率全球數一數二，因此，「定期篩檢」在大腸癌的角色更顯重要。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲男子血紅素偏低，大腸鏡一照竟確診大腸癌第3期。（示意圖，非本新聞當事人／門諾醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

貧血不只是女性的健康警訊！家醫科醫師陳欣湄分享，診間曾遇過一名40多歲的男患者，原本是為了諮詢膽固醇紅字而來，但醫師卻死盯著他的血紅素數值，發現僅有11.2 g/dL（男性正常值為 13.0～18.0 g/dL），且對比過往病歷明顯下降。醫師當時強烈要求再做檢查，沒想到報告一出爐，竟是「大腸癌第三期」。

陳欣湄醫師在粉專指出，該名患者走進診間時，原本目光全放在健檢報告中的膽固醇紅字，但醫師卻注意到他的血紅素只有11.2 g/dL。當下詢問患者：「你的血紅素一直都是這個數字嗎？」對方愣住表示沒特別注意。陳欣湄調閱過去紀錄比對，發現這次數值明顯下滑，那一刻她直言：「心裡的警報器『叮』一聲響了！」

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雖然患者當時皺眉抗議：「我才剛做完健檢，為什麼又要再做？」但在陳欣湄的堅持下，男子配合進行大腸鏡與胃鏡檢查。結果令人心碎，確診為大腸癌第三期。所幸發現後及時控制，目前狀態穩定，連腸胃科醫師都慶幸表示：「好險最後有察覺」。

「貧血是身體的小信使！」陳欣湄示警，尤其是中年男性的貧血，絕對不能只當作飲食問題，當血紅素低下時，不同性別應留意對應的健康危機：

1. 如果你是男生：請掛「腸胃科」
男性發生貧血，第一個要懷疑的就是腸胃道出血。有時候可能只是簡單的潰瘍、痔瘡、息肉，但有時候就是腫瘤在搞鬼。

2. 如果你是女生：請掛「婦產科＋腸胃科」
除了腸胃道之外，女性還要多考慮一件事，即「月經量是否過多」。有時候是子宮肌瘤導致經血量太大，但有時則藏著其他的婦科疾病。

陳欣湄強調，不論男女，只要遇到異常的血紅素低下，她都會習慣建議到對應科別做進一步檢查。

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關鍵字： 健檢報告 紅字 貧血 血紅素 大腸癌 大腸鏡 陳欣湄醫師

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