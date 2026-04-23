10個月嬰高燒39度「4天後出紅疹」　醫揭玫瑰疹關鍵徵兆

▲書田診所小兒科主任醫師蘇軏。（圖／書田診所提供）



記者洪巧藍／台北報導

10個月大的小義因前一天晚上發高燒到39度而就診，醫師指出，媽媽主訴只有輕微流鼻涕，沒有咳嗽，食慾和活動力也還算正常，理學檢查耳膜、呼吸音都正常、喉嚨有一點發炎；再次回診時已經退燒，發燒第4天後臉上、軀幹到四肢長滿了一粒一粒不會痛也不會癢的紅疹，正是典型的玫瑰疹症狀。

收治個案的書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，造成玫瑰疹的病毒不只一種，包含人類皰疹病毒第六型(HHV-6)及第七型(HHV-7)，通常好發在2歲內的嬰幼兒，偶爾會看到3歲左右的患者。典型症狀是會反覆高燒，體溫高達39、40度，精神狀態在高燒時會有點懶洋洋，但退燒後活力很好。

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蘇軏指出，玫瑰疹通常沒有明顯咳嗽、流鼻水等呼吸道感染症狀。多數患者發燒滿4到5天才會退燒、出疹子，疹子會由身體軀幹開始，擴散到四肢、臉部，這時就可以確定診斷。

出現疹子的時間點很重要！蘇軏說，玫瑰疹的疹子大多在退燒後出現，如果高燒和出疹子的時間上有交疊，要當心川崎病、猩紅熱或其他出疹性疾病的可能，建議儘快回診評估。

近期國際麻疹疫情嚴峻，蘇軏也提到玫瑰疹與麻疹如何分辨，共同點是都會發燒、出現紅疹，但其伴隨症狀、併發症風險都大不相同，麻疹在初期會有「3C」的症狀（咳嗽cough、鼻炎coryza、結膜炎conjunctivitis），除了高燒外，口腔內側黏膜可能出現「柯氏斑點 (Koplik's spots)」，相較於玫瑰疹，麻疹患者併發中耳炎、肺炎及腦炎的機率較高。

玫瑰疹的治療方面，主要是退燒和觀察症狀變化，體溫超過39度容易感到不適，按照醫師開立的頻率使用退燒藥即可，由於玫瑰疹要等到退燒且出疹子才能確定診斷，若是出現預期外的症狀應提早回診評估其他疾病的可能。

最後蘇軏提醒，玫瑰疹引起嚴重併發症的機率較低，但須仔細觀察症狀變化才能和其他疾病區別，此外，約3-13%玫瑰疹患者因高燒太快，在特定體質的人身上會引起熱痙攣，若是痙攣持續時間超過5分鐘、頻率太高、合併意識不清或呼吸困難便要立即就醫。