30歲男吃PrEP「還是染性病」　醫揭關鍵問題：很多人都搞錯

▲一名男性以為吃事前藥就不會染病，但仍染淋病。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

不少民眾為了預防性傳染病，會尋求事前或事後預防性用藥的協助，但若觀念錯誤，恐怕還是會「中獎」。一名30歲男子因「尿道流膿」就醫，經醫師檢查確認感染「淋病」。患者直言「自己有吃PrEP（事前藥），怎麼還會得病？」醫師指出，PrEP是針對愛滋病，並非通用所有性病，更重要的是藥物並非保證「百分百」免疫。

收治該案例的泌尿科醫師顧芳瑜指出，臨床上常遇到許多患者把預防性藥物當成「萬靈丹」，以為只要吃了一種藥就可以打通關且萬無一失，但事前藥「暴露前預防（PrEP）」是長期事前保護，事後藥「暴露後預防（PEP）」則是暴露後緊急阻斷，但兩者皆非百分百。

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這兩種藥物概念並非通用所有性病，而是針對「不同的性病」各有專屬的PrEP或PEP，防護能力也不盡相同。以該名患者為例，他所服用的若是針對愛滋病毒（HIV）的PrEP，自然無法抵擋淋病的感染。

顧芳瑜進一步解釋，目前防護力最好、發展也最成熟的是針對「愛滋病毒（HIV）」的預防性用藥，而在HIV預防上，又可分為「事前預防（PrEP）」，有口服與針劑兩種，口服藥（如Truvada）若按時規律服用，保護力可達92%至99%，但缺點是容易忘記吃。

針劑（如Cabotegravir）則是每兩個月打一次，保護力高達99%，優於口服藥。不過顧芳瑜特別提醒，「針劑並非疫苗」，很多人會有錯誤認知，其實針劑只有在規律施打期間有效，一旦停藥就會失去保護力，若中斷施打針劑，也可隨時換回口服藥接續保護，但最忌諱自行停藥。

而事後預防（PEP）是若發生高風險性行為，需在暴露後72小時內盡速就醫，並連續服藥28天，保護力平均約80-90%，最高甚至可達97%，且越早服藥效果越好。

除了HIV之外，針對其他常見性病，目前也有不同的對應預防策略與防護力，像是梅毒、披衣菌與淋病可透過「DOXY PEP（事後預防性抗生素）」來降低感染風險，對梅毒與披衣菌的防護力約有65%至73%，對淋病的防護力則較為有限。

猴痘（Mpox）目前雖然有事後藥（Tecovirimat）可達約90%的防護力，但預防猴痘的「首選」仍是直接施打猴痘疫苗（JYNNEOS），保護力大於85%。至於人類乳突病毒（HPV，俗稱菜花）最有效的方式是施打HPV疫苗（如Gardasil），防護力可達90%以上。

顧芳瑜強調，無論是PrEP還是PEP，用對藥物雖然能大幅降低感染風險，但並非保證「百分百」免疫，目前疾管署有針對高風險族群提供公費PrEP補助，若需尋求PEP協助可至泌尿科門診諮詢。

他也呼籲，千萬別以為有了藥物就能盡「性」，畢竟目前並沒有任何一種藥物可以預防所有性病，發生性行為時還是要「全程正確戴保險套」，搭配藥物或疫苗雙重保護，才是遠離性病的不二法門。