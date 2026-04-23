立院挺「社工≠保證人」　石崇良：將邀專家討論法律責任

▲石崇良今於立院回應剴剴案相關社工遭判刑一事。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

剴剴案相關社工遭判刑，昨引爆逾千名社工聚集行政院前抗議，質疑第一線人員被推向「保證人」位置，一旦個案發生不幸，恐承擔嚴重責任。此事今於立法院成為質詢重點，而衛福部部長石崇良並未認定「社工為保證人」，強調將邀集各界討論法律見解，釐清社工於類似案件中應扛責到何種程度。

石崇良今於立院衛環委員會前受訪表示，社工與醫事人員同屬助人專業，在高度不確定情境下，即使依專業判斷執行，仍可能出現不如預期結果，若僅以結果回推責任，並不公平。

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此外，石崇良提到，過去醫療體系透過修法，將責任限縮於故意或過失，且違反注意義務並逾越專業判斷範圍，相關原則可作為社工責任認定的參考方向。

立委王育敏於質詢時指出，「保證人化」已成社工基層焦慮來源，若責任界線不明確，將導致助人者承擔過度法律風險，這一定會影響留任及投入意願，甚至衝擊社會安全網運作。對此，石崇良回應，已認同需優先釐清法律責任，將透過跨部會與法界討論，持續檢討相關配套。

立委林月琴則關注制度銜接，指出兒少保護與收出養屬於不同系統，若缺乏整合，恐造成風險資訊斷裂。石崇良則回應，已透過修法要求地方政府介入，並建立資訊平台串聯約34個系統，後續亦將透過指引逐步明確權責，降低制度落差帶來的風險。

立委陳菁徽則指出，許多社工在司法壓力下出現離職念頭，並質疑法院以保母「較易情緒化」為由要求加強監督是否合理，衛福部應明確界定工作範圍。石崇良回應，將先與社工座談，再邀法界討論，評估透過指引、解釋或修法，提高社工執業的保障。