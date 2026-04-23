胃癌風險增10倍　醫示警「幽門螺旋桿菌」危機：同住家人常傳染

▲醫師提醒，有幽門螺旋桿菌者罹患胃癌的風險提高約6到10倍。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

常有民眾對於「幽門螺旋桿菌」的檢查結果重要性感到困惑，許多人認為只有嚴重胃痛或胃潰瘍才需要處理，甚至覺得有菌也沒關係。對此，醫師指出，幽門螺旋桿菌主要經口傳染，感染後可能導致慢性胃炎、胃潰瘍等，最終會增加胃癌風險，家庭成員之間相互傳染相當常見，因此若成人確診感染，同住家人建議一起篩檢。

台北市立聯合醫院中興院區消化內科主治醫師羅一鐘指出，研究顯示，感染幽門螺旋桿菌者，罹患胃癌的風險可提高約6到10倍，過去日本是全球胃癌發生率最高的國家之一，但後來日本政府透過「大規模篩檢、根除幽門螺旋桿菌」成功降低胃癌。

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羅一鐘表示，幽門螺旋桿菌早在1994年就被世界衛生組織列為第一級致癌因子，是目前已知最重要的胃癌危險因子之一，感染後可能導致「慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃黏膜萎縮與腸化生」，最終增加胃癌風險。

而在篩檢幽門桿菌的方式包括「碳-13尿素呼氣檢查、糞便抗原檢驗」等等，近年台灣政府逐步推動胃癌相關篩檢策略，衛福部更自115年1月1日起，全面提供45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，另外，這項檢測的年齡範圍和檢驗方法剛好和大腸癌篩檢相同，建議可以一起完成。

若檢查確診感染，建議一定要接受「除菌治療」。羅一鐘說，除菌治療有不同的組合，藥物常常多達三四種，副作用的部分每個人情況不一，可能出現噁心、頭暈、腹部不適、嘴巴有金屬味等等，若無法承受副作用，可以請醫師評估是否調整處方，大多數人服用兩周就可以達到除菌效果，成功率可以達到8成到9成。

羅一鐘提醒，一定要完整服藥，才能根除細菌並降低復發與抗藥性風險，治療一個月後，可再透過碳-13呼氣試驗或是糞便抗原檢測評估治療效果，不過要注意目前只有曾經做過胃鏡檢查且有潰瘍病史者才能健保給付接受檢查。

