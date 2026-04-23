馬鈴薯進口「非逐顆檢驗」　石崇良：抽驗2%~10%依風險加嚴

▲石崇良今於立院說明進口馬鈴薯不會一顆顆檢驗。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

為防堵發芽、腐爛的進口馬鈴薯流入市場，行政院院長卓榮泰日前公開宣稱會「一顆顆檢查」，引來各界質疑。對此，衛福部部長石崇良今於立法院說明，在檢驗方面，現行制度並未要求「逐顆檢驗」，針對馬鈴薯一顆顆檢視外觀，為其他單位作法。

今上午立院衛環委員會前，石崇良提到，進口食品管理分為「檢疫」與「檢驗」兩部分，其中食藥署負責邊境的檢驗，以加工用馬鈴薯為例，目前採取「批次抽驗」，依風險程度抽取約2%至10%進行檢測，若檢出異常，抽驗比例會提高至20%至50%，如風險仍高，則進一步提升至逐批抽驗，但不會是逐顆檢驗。

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此外，石崇良指出，只要抽驗結果不合格，處置原則是整批退運或銷毀，沒有「逐顆挑出問題再處理」的情形，因此外界質疑「要檢驗數十萬顆馬鈴薯」的說法，與實際作業不符。

針對外界關心邊境檢驗是否拖慢通關，石崇良表示，目前的進口食品檢驗，整體作業約在3天內可完成，相關檢驗量能也維持充足水準，足以支應現行抽驗需求。

對於外界質疑「一顆顆檢查」，石崇良則說，若有相關印象，可能是其他單位的作法，因為在邊境管理上，農業部負責檢疫，包含外觀檢視及病蟲害排除，食藥署則聚焦化學及安全性檢驗，兩者分工不同。

另針對「馬鈴薯發芽是否等於不能食用」的討論，石崇良表示，是否發芽與「龍葵鹼」濃度高低並無絕對關聯，我國食品安全標準亦非以「發芽與否」作為判定依據，而是以實際檢出的龍葵鹼濃度為準，強調仍須回歸檢驗數據判斷安全性。