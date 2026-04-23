「尿有泡泡」2個案結局差很大！　醫教3招自測：像啤酒是警訊

▲尿有泡泡不一定是腎臟病，可根據醫師分享的「3招」自測。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

很多人上完廁所低頭一看，發現馬桶內滿是泡泡，心裡總會擔心是不是腎臟壞掉了？營養功能醫學專家劉博仁醫師指出，門診常遇到為此焦慮的患者，但同樣是泡泡尿，結局可能大不同。他分享兩名個案，一人只是因為水喝太少「虛驚一場」，另一人卻伴隨小腿浮腫，檢查竟確診為紅斑性狼瘡（SLE）引發的腎臟發炎。

劉博仁醫師在粉專分享，第一位患者看診時非常緊張，自述每天泡泡都很多。但尿液篩檢後數值完全正常，深入了解才發現，原來是他最近水喝太少導致尿液過濃，加上男性站著尿尿衝擊力較大，才產生的「物理性氣泡」。

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反觀第二位患者，除了尿尿起泡外，還提到最近小腿有點浮腫「按下去會凹陷」。抽血檢查後發現發炎指標異常升高，且尿蛋白數值偏高，進一步追蹤確診為紅斑性狼瘡引起的腎臟發炎。劉博仁直言，同樣是泡泡，一個是正常的物理現象，另一個卻是免疫系統在攻擊腎臟的求救訊號。

泡泡尿到底有沒有問題？劉博仁教你「3招」簡單分辨：

1. 觀察「消失時間」（最關鍵！）

正常現象：泡泡較大、大小不一，通常在幾十秒到2分鐘內就會自動散去。

異常警訊：泡泡非常細碎，看起來「就像啤酒泡沫」，且過了10分鐘都還浮在水面上，就要高度懷疑是蛋白尿。

2. 為什麼會產生「正常」氣泡？

尿液太濃：水喝不夠、早起第一泡尿，或劇烈運動大量流汗後。

衝擊力道：站姿尿尿或尿急時力道大，自然會激起水花與氣泡。

環境因素：若馬桶水箱放了清潔塊，產生的泡沫與尿液健康無關。

3. 哪些疾病會導致「異常」蛋白尿？

當腎臟「過濾網」受損，蛋白質會漏到尿液中。常見原因包含長期糖尿病、高血壓控制不佳，或自體免疫疾病（如紅斑性狼瘡）引發的狼瘡性腎炎，以及身體感染導致的腎絲球發炎。

劉博仁提醒，腎臟病初期往往沒有明顯痛覺，「尿尿的細微變化就是最好的觀察窗」。他更傳授腎臟病五字訣：「泡、水、高、貧、倦」，若尿尿有泡，又合併以下症狀請務必就醫：

泡：泡沫尿經久不散。

水：雙腳水腫或眼瞼浮腫。

高：血壓莫名變高。

貧：臉色蒼白、容易貧血。

倦：異常疲倦、沒精神。

劉博仁呼籲民眾，與其每天在廁所糾結，不如花時間驗尿，只要少量的尿液樣本，就能判斷是虛驚一場還是需要及早治療。