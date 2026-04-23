比香腸還糟！「夜市爆紅小吃」3大危機　醫：常吃恐罹胃癌





▲被醫師點名「比香腸還糟」的夜市美食，是最近竄紅的澱粉腸。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

夜市美食琳瑯滿目，近期紅遍兩岸、口感Q彈的「澱粉腸」成為不少人的心頭好，但這類便宜小吃背後可能藏著健康威脅！血液腫瘤科醫師廖繼鼎示警，澱粉腸的成分「比香腸還糟」，不僅肉含量低到驚人，甚至使用了「骨泥」等低品質原料，經高溫油炸或炭烤後，生成強烈致癌物亞硝胺，長期食用增加罹患胃癌、大腸癌的風險。

廖繼鼎醫師在粉專發文分享，澱粉腸是由高比例澱粉、少量肉類及大量添加劑混合而成，其中隱藏著「3大健康危機」：

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1. 添加物過度堆疊：

商家為了維持口感與延長保存期限，通常會加入大量的保水劑、增稠劑、香精及防腐劑。這使得澱粉腸淪為高碳水、高鈉、高脂肪且低蛋白的食品，「長期食用對腎臟負擔大！」

2. 肉含量低到驚人：

為了壓低生產成本，部分業者甚至會使用動物邊角料、雞骨泥等低品質原料製作。這些食材不僅衛生狀況堪憂，營養價值更是低落。

3. 強烈致癌風險：

澱粉腸多以高溫油炸或炭烤方式烹調，這會促使其中的亞硝酸鹽與肉類中的胺類反應，生成強烈致癌物「亞硝胺」，長期食用恐增加胃癌、大腸癌等罹癌風險。

廖繼鼎醫師感嘆，澱粉腸雖然美味便宜，但長期食用只會增加身體負擔。他呼籲民眾，別被「便宜好吃」給迷惑，應對健康更加小心。若想選擇小吃，建議以天然、無添加的食材為首選，才能給予自己與家人更多的保護。