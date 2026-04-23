牙線棒一周才換！細菌入侵「吃掉心臟瓣膜」　醫警告致命風險

▲藥師分享友人重複使用牙線棒竟引發心內膜炎，導致心臟瓣膜被細菌「吃掉」必須動刀更換。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者閔文昱／綜合報導

日常口腔清潔看似簡單，卻可能暗藏風險。一名藥師分享案例指出，有朋友因長期重複使用牙線棒，導致細菌隨血液進入心臟，最終引發感染性心內膜炎，甚至「吃掉」心臟瓣膜，不得不接受手術更換瓣膜，消息曝光後引發網友熱議。

一週才換牙線棒 細菌入侵心臟釀重症

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藥師表示，該名友人平時會將用過的牙線棒留在車上，隔天繼續使用，約一週才更換一次。某天牙齒出血時，他又使用這支已重複使用多次的牙線棒，結果細菌藉由傷口進入血液循環，進一步感染心臟，導致瓣膜遭細菌侵蝕，最終必須開刀治療。

醫警告：細菌恐「吃掉瓣膜」 死亡率不低

醫界指出，感染性心內膜炎是相當嚴重的疾病，當細菌進入血液並附著在心臟瓣膜上，可能形成菌斑並快速擴散，若未及時治療，死亡率甚至高於部分先天性心臟病。若出現不明原因發燒超過數日，應提高警覺儘速就醫。

藥師也提醒，牙線棒屬一次性用品，使用後應立即丟棄，切勿為了節省而重複使用。此外，若屬高風險族群，如曾置換人工瓣膜或有心臟瓣膜疾病者，在進行牙科治療前應主動告知醫師，以降低感染風險。

事件曝光後掀起網友熱烈討論，不少人直呼「太可怕」、「誰會重複用牙線棒」，也有人分享身邊長輩確實有類似習慣。另有牙醫師補充，若用同一支牙線棒清潔多顆牙齒，等同將細菌在口腔內「搬家」，清潔效果也會大打折扣。