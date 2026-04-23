指月亮被割耳？女童「耳垂裂開滲血」嚇壞　醫揭真相：皮膚在說話

▲女童指月亮後耳垂滲血，醫揭真相是「異位性皮膚炎」作祟，並非民間傳說。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

「我是不是被月亮割耳朵了？」一句童言童語，背後其實是常見的皮膚問題。郭和昌醫師分享，近日門診收治一名女童，因左耳垂出現滲血情形就醫，還小聲詢問是否因「用手指月亮」而被懲罰。對此醫師解釋，並非民間傳說作祟，而是異位性皮膚炎所導致。

童年迷信背後 其實是皮膚炎作怪

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郭和昌指出，許多人從小聽過「指月亮會被割耳朵」的說法，但臨床上耳垂破皮、出血，多與異位性皮膚炎有關。由於皮膚長期乾燥、發炎，再加上反覆搔抓，容易形成裂傷甚至滲血，而耳垂正是常被忽略的好發部位之一。他也安撫女童「不是被月亮割耳朵，是皮膚在說話」。

醫揭3大治療關鍵 多數可明顯改善

醫師表示，異位性皮膚炎屬於慢性且易反覆發作的疾病，症狀包括乾燥、搔癢、紅疹、脫皮，嚴重時甚至會滲液或結痂。不過只要接受正確治療，多半能有效改善，包括進行過敏原檢查、加強皮膚保濕，以及依醫囑使用抗發炎藥膏，都是重要關鍵。

郭和昌也提醒，部分民間說法雖帶有教育意味，但容易讓孩子產生誤解。面對身體出現的異常狀況，仍應以正確醫療觀念看待，及早就醫釐清原因，避免延誤治療。