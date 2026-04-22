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位居國人十大死因第10位　自殺防治原則：1問2應3轉介

▲自殺防治原則：1問2應3轉介

▲自殺防治口訣「1問2應3轉介」。（圖／台灣自殺防治學會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

近年來，自殺議題持續受到社會關注，已成為台灣重要的公共衛生課題。臺北榮民總醫院桃園分院精神科臨床心理師吳博軒22日表示，自殺行為的發生往往並非單一因素所致，經常是許多複雜因素之間互相影響，而使人陷入困境之中，但只要身邊的人願意多一份關心，就有機會挽回一條寶貴生命。

吳博軒指出，在自殺防治中，有一個簡單而有效的原則：「1問、2應、3轉介」。只要掌握這三個步驟，每個人都能成為守護生命的重要力量。

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首先是「1問」，即主動關心與詢問。主動詢問不會增加對方的自殺風險，反而會讓對方感到被理解與支持。當發現身邊的人出現情緒低落、言談與行為中透露出絕望或表現出自我傷害的跡象時，不要害怕開口，應以溫和、真誠的態度主動關懷。

▲自殺防治原則：1問2應3轉介

▲北榮桃園分院臨床心理師吳博軒深入社區，主講自殺防治講座。（圖／北榮桃園分院提供）

其次是「2應」，即接納與傾聽。當對方願意表達自己的想法時，最重要的不是立刻給建議或是急於否定對方自殺的想法，而是保持耐心，以平靜、開放、關心、接納且不批判的態度去聆聽對方的感受。讓對方在安全的情境中表達內心情緒，進而減輕心理壓力。

最後是「3轉介」，即協助尋求專業醫療協助。面對你想幫助的人，當對方的問題已超出你能處理的程度與範圍時，一定要協助他尋求專業幫助。可陪同撥打 1925 安心專線，或在緊急狀況下撥打 119、110，並建議就醫，由專業醫療團隊提供適切協助。

根據衛福部公布民國113年統計資料，台灣因自殺死亡人數達4,062人，約占當年總死亡人數2%，位居國人十大死因第10位；其中，在15至25歲及25至44歲族群中，自殺更高居死因第2位。這些數據提醒我們，自殺並不是少數人的問題，而是可能發生在你我身邊的現實。

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關鍵字： 十大死因 自殺防治 榮民總醫院桃園分院 心理師吳博軒

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