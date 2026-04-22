腸病毒月底竄升　醫警告「成人無症狀感染」恐害全家中招

▲台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵示警腸病毒疫情，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情拉警報！疾病管制署昨日公布最新疫情趨勢，腸病毒本月底會快速上升，6月進入流行期。台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵今（22）日提醒，雖然目前個案多為輕症，但隨著國際旅遊頻繁，成人可能無症狀感染，最後帶病毒返回居家傳播，成為疫情一大隱憂。

疾管署昨日公布最新疫情監測，上周腸病毒門急診就診計3,526人次，較前一周（3,027人次）上升16.5%。疾管署副署長曾淑慧分析，預期接下來每一周都將增加1000人次就診，4月底、5月初快速增加，6月初就診將超過閾值、進入流行，6月中下旬到高峰。

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近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及克沙奇A16型，尚未監測到容易導致重症的EV71型。但是鄰近國家如越南疫情嚴峻，今年截至4月中旬已累計逾26,000例，且以EV71型為主，尤以胡志明市等南部省市持續出現重症與死亡病例，預估疫情將持續上升。

邱政洵今日受訪分享臨床觀察，近期無論門診或住院，因腸病毒就醫的兒童確實增加，雖尚未見大規模重症案例，但仍不能掉以輕心。國內過去幾年「新生兒」腸病毒重症個案不少，特別需注意社區間腸病毒伊科病毒狀況；另一方面，因為鄰近國家如日本、馬來西亞、越南等國人常去的地方，仍有EV71型流行，成年人若前往遭到感染，多為無症狀或輕症，極易透過旅遊或工作將病毒帶回家庭。

邱政洵強調，腸病毒不只是小孩的病，而需要整個家庭共同預防。成年人應注意做好防範，返家後應落實洗手、更衣等基本衛生習慣，避免將病毒傳染給家中幼童或年長者。國內也已經有腸病毒71型疫苗可供幼兒接種。

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意學幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署統計，今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，分別為感染腸病毒D68型2例，克沙奇A4型及克沙奇A16型各1例，與去（2025）年同期（4例）相當，高於2022年至2024年同期（介於0-3例）。