攝護腺癌飆升「每年增近萬例」　北榮引進新療法免全切

▲台北榮總泌尿部醫療團隊引進攝護腺新局部能量治療。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

攝護腺癌高居男性癌症發生率第三位，且發生率急速上升，每年新增個案已經逼近萬名患者。台北榮總泌尿部醫療團隊引進新局部能量治療，可針對占比約25%的非轉移性、中低風險攝護腺癌患者，免去全面切除。

台北榮總副院長曾令民表示，男性年過50歲以上就要注意攝護腺健康，台灣已進入人口老化，攝護腺癌每年發生率持續增加，高達7成5都是老年人口，北榮在113年率先引進不可逆電穿孔治療，可以避免男性最擔心的術後是否漏尿、性功能障礙等。

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台北榮總泌尿部醫師魏子鈞指出，早期針對攝護腺特異抗原（Prostate-specific Antigen, PSA）上升過高或肛門指診異常的病人，標準檢測作業即為「採樣型」，即經直腸超音波指引攝護腺切片術，如若病灶仍局限於攝護腺本身，則可行全攝護腺根除手術。

近來因多參數核磁共振（簡稱mpMRI）對於攝護腺的影像分析效力與日俱增，不少病人選擇先採取mpMRI，不僅可協助找出疑似腫瘤位置，也能降低不必要的切片，甚至採用較為精準「融合標的式」（mpMRI-fusion targeted） 切片術，針對可疑病灶精準採樣，提升診斷準確度。

魏子鈞說，新型能量治療主要經由男性會陰部，插入平行的電極導針，利用電力產生癌細胞不可逆的細胞破裂，進而導致凋亡，相較於冷凍、熱量等其他能量治療，對攝護腺周邊的神經血管組織相對無損，且術後幾乎沒有漏尿問題，不過該治療適合局部型、沒有轉移，且屬於中低風險的攝護腺癌，手術需自費治療約新台幣約50～60萬元。

台北榮總泌尿部主任黃逸修說，攝護腺癌近年新增個案已近萬人，北榮113年率先引進新型局部治療之後，已針對10名適合的患者進行治療，累積案例目前為國內最多，在治療後仍需持續追蹤，密切關注是否復發，而該治療無法取代達文西全切除手術或放射對於攝護腺癌的治療角色。