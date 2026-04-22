每3人就有1人甲狀腺結節　新療法可免切重要組織、防低血鈣

▲副甲狀腺偵測系統（PTeye）可助手術醫師清楚辨識開刀部位，得以盡量保留重要組織 。（圖／亞東醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

88歲蔡阿姨6年前確診甲狀腺乳突癌接受手術，但近期疑似復發，需再度開刀，因屬高齡且為同部位第二次手術，副甲狀腺受損風險大增，恐引發低血鈣、手腳麻木甚至心律不整；醫療團隊後透過「PTeye副甲狀腺偵測系統」及術中偵測技術，完整保留重要組織，助蔡阿姨得以維持生活品質。

亞東醫院耳鼻喉部主任廖立人表示，隨著健檢普及與高解析度超音波進步，甲狀腺結節檢出率上升，平均約每3名成年人中有1人可發現有結節。其多數屬良性，但進入手術階段後，如何在切除病灶同時保留周邊組織，是影響術後生活品質的關鍵。

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針對甲狀腺手術，廖立人說，其面臨2大挑戰，包括喉返神經及副甲狀腺，前者負責聲帶功能，透過術中神經監測可將損傷率控制在約1至2%；後者僅約3~5毫米，負責調節鈣離子，一旦受損，可能出現抽筋、麻木或心律不整等症狀。

為提升手術安全性，亞東醫院於去年導入PTeye副甲狀腺偵測系統，利用雷射誘發組織天然螢光，使副甲狀腺及周邊組織產生約10倍對比差異，並透過聲響回饋協助辨識，提升保留成功率，再結合既有術中神經監測，形成「聲帶＋副甲狀腺」雙重防護機制。

亞東醫院副院長林子玉指出，自從導入PTeye後，低血鈣發生率顯著下降，且平均每側手術可保留至少1顆副甲狀腺，也證明精準辨識對手術品質具實質幫助。

廖立人提醒，若出現吞嚥困難、呼吸困難或聲音沙啞，應提高警覺，如有頸部放射線治療史、家族病史，或年齡小於20歲、大於70歲，或男性新發結節者，則屬高風險族群，最好儘速就醫。

▲88歲蔡阿姨（中）經術中導入副甲狀腺偵測技術，術後未出現低血鈣等併發症，恢復良好 。（圖／亞東醫院提供）