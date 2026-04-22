郭董愛店臭豆腐「摸廚餘再碰食物又收錢」　衛生局稽查揪8大缺失

▲士林美崙街臭豆腐食安出包。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

士林美崙街臭豆腐因郭台銘愛吃而受到關注，但有網友在網路上爆料，店內員工戴手套處理廚餘、收錢、裝食物都沒有換，引發食安衛生疑慮。對此，北市衛生局派員稽查，結果有8大缺失，已經開立限期改善通知，若屆期未改善將依食安法送辦。

有網友在Threads發店家影片，內容可見店員戴手套處理客人吃剩的廚餘，同時還用手壓垃圾，就接著幫客人裝外帶食物和找錢，一連串的行為讓網友相當傻眼，當場要求對方先換手套，但卻被店員拒絕。該影片也引起廣大網友討論，不少人都認為「台灣店家戴手套，只是為了不要弄髒手，根本沒有在管食安問題」。

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北市衛生局表示，已在4/20派員稽查，經查現場未見有人員接觸受汙染之虞物品後接續接觸食品或食品容器具之情事，業者表示後續接觸食材前會先更換手套或洗淨手部。

另現場針對人員衛生、食材處理及場所衛生等進行查核，查有「未更新食品業者登錄平台資訊、人員未戴工作帽、垃圾桶破損且未加蓋、食材放置地面、勺子與食材混放、未標示洗手方法及未出示體檢報告和食材來源文件」等缺失事項，已開立限期改善通知單，令業者4/23前改善，屆期將前往複查，如複查仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項、第8條第3項、第9條第1項、第44條及第48條規定處6萬元以上2億元以下和3萬元以上300萬元以下罰鍰。