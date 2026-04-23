為救禿頭「他每天吞3顆蛋」！醫曝是大忌：頭髮沒長先掉光





▲吞生蛋會使生物素吸收變差，可能還沒長頭髮就先掉光了。（示意圖／取自librestock網站）

記者李佳蓉／綜合報導

皮膚科醫師柯博桓透露，一名大哥一進診間急切分享自己每天早上「吞3顆生雞蛋」，髮際線是不是很快就能「校正回歸」？讓他聽了忍不住先幫對方的腸胃捏一把冷汗。醫師直言，想靠吃雞蛋拯救禿頭，若是吃法錯誤，頭髮不但長不出來，還可能先掉光！特別是迷信生吞雞蛋的民眾，小心越補越禿。

柯博桓醫師在粉專分享，最近常被問到「多吃雞蛋能生髮」的傳聞，他解釋，臨床上雞蛋確實含有頭髮生長需要的2大關鍵：包含組成頭髮90%的「優質蛋白質」，以及蛋黃中富含維持毛囊健康的維他命「生物素（Biotin）」。

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既然雞蛋有營養，為什麼有人反而越吃越掉髮？柯博桓醫師揭露常見的3大主因：

1. 生吃是生髮大忌：生蛋白裡含有一種名為「抗生物素蛋白」的物質，它會像強力膠一樣黏住身體裡的生物素，導致腸道完全吸不到營養。因此，若習慣「喝生蛋」，反而會造成生物素吸收變差，導致生髮效果大打折扣。

2. 雞蛋救不了遺傳基因：若掉髮本質屬於雄性禿，主因是荷爾蒙（二氫睪固酮DHT）在攻擊毛囊，這就像地基正在塌陷，單純在頂樓補漆（補充營養）是擋不住基因力量的。且若毛囊已萎縮「見光」，吃再多雞蛋也無法讓它起死回生。

3. 營養不均的假象：頭髮生長需要鐵、鋅、維生素D等綜合戰力，若只盯著雞蛋吃，忽略了其他微量元素，也難以達到理想的生髮效果。

想要救回髮際線，柯博桓醫師提供3招實際做法，首先呼籲民眾「雞蛋一定要煮熟」，唯有如此生物素才能被身體乖乖吸收，同時應調整飲食結構，確保蛋白質、鐵、鋅攝取均衡，千萬別盲目跟風「只盯著雞蛋吃」；最關鍵的則是必須找出落髮真兇，若屬於遺傳性雄性禿，則應尋求專業藥物或植髮評估，而非單靠飲食補救。