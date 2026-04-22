AI預測免疫用藥14天抓到方向　新療法助狼瘡患者停用類固醇

▲三總劉峰誠醫師今分享自體免疫疾病最新的用藥預測、改善症狀療法 。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

一名20歲男性確診類風濕性關節炎，與疾病奮戰27年後，又確診紅斑性狼瘡，且對多種藥物不耐受，後接受維生素c合併氫分子療法，成功停用類固醇，病情也維持穩定；醫師說， 自體免疫疾病患者往往面臨試藥期長、療效難預測的困境，透過AI預測藥效，再加上氫分子治療，患者仍有機會保有生活品質。

三軍總醫院內科部風濕免疫科主任劉峰誠表示，自體免疫疾病傳統治療往往需要3至6個月評估反應，且約有3成病人對藥物反應不佳，在等待期間，病情可能持續惡化，進一步影響心臟、肺臟與腎臟等器官。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉峰誠指出，為改善此問題，團隊歷時5年分析超過1500例全血檢體，建立3大AI預測指標，可在14天內預測藥物反應，準確率達90%，也使治療從過去等待藥效，轉為事前判斷適合方案，提高成功率。

在預測之外，團隊進一步建立HydroBox氫分子修復技術，透過氫分子具選擇性中和自由基能力，可降低發炎反應並穩定免疫細胞，讓治療不只停留在控制症狀，而是朝向免疫平衡調整。

此外，團隊並提出維生素C結合氫分子的整合療法，以維生素C作為天然抗氧化劑的作用，加速清除自由基，而氫分子則能選擇清除毒性較強的自由基，2者搭配形成全面、精準兼具的調節機制。

劉峰誠並舉例，有一名70歲女性同時罹患乾燥症、紅斑性狼瘡及肺纖維化，接受維生素C與氫分子療法後，發炎指數逐步穩定，肺部病變未再惡化，疲倦感也明顯改善；另有一名80歲類風濕性關節炎患者，接受生物製劑合併氫分子療法2年後，關節疼痛幾近消失，生活品質也顯著提升。相關成果已陸續發表於國際醫學期刊《In Vivo》。

劉峰誠表示，透過AI預測結合維生素C與氫分子療法，有助於降低發炎、調節免疫，並展現延緩疾病進程、改善生活品質的潛力，提升自體免疫疾病的整體照護成效。