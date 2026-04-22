馬鈴薯「發芽毒素」高溫殺不死　醫示警4情況一定要丟

▲近期台美雙方針對「加工馬鈴薯」另外訂檢疫條件，引發食安疑慮。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近期台美雙方針對「加工馬鈴薯」另外訂檢疫條件，引發食安疑慮。醫師指出，發芽馬鈴薯含有天然毒素「龍葵鹼」，即使經高溫烹調也難以完全破壞，若攝取過量恐影響健康，嚴重恐影響神經系統。他提醒，馬鈴薯如果「外觀發芽很多、表皮變綠、吃起來有苦味、變軟」要直接丟掉，千萬不要猶豫。

台美對美國產「加工用」馬鈴薯另訂檢疫新規，若發現發芽、發霉或腐爛，必須整顆棄置，但與過往「整櫃退回」規定不同，引發外界關注。

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中醫師周宗翰指出，馬鈴薯在發芽過程中會產生龍葵鹼，這是植物自我防禦機制，用來抵抗病菌與害蟲，但對人體具有毒性，若誤食可能出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、頭暈、頭痛等症狀，嚴重時還可能影響神經系統。

值得注意的是，不僅發芽馬鈴薯需提高警覺，若表皮出現「變綠」現象，同樣代表風險升高，雖然綠色來自葉綠素本身無毒，但通常也意味著龍葵鹼含量同步上升，因此不建議食用。

至於民眾常疑問「一顆發芽是否整袋都不能吃」，周宗翰表示，雖然並非傳染，但發芽通常代表儲存環境出現問題，包括溫度、濕度或光照不當，且發芽過程會釋放乙烯，加速其他馬鈴薯老化與發芽，整體品質容易一起下降。

而針對相關進口規範，行政院長卓榮泰今表示，發芽、腐爛、有毒的馬鈴薯，絕對不會進入市場，會整櫃檢查，每一顆拿出來檢查。