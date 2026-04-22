愛吃超加工食品「大腿變A5和牛」！　研究震撼照曝光

▲愛吃超加工食品使得大腿肌肉漸漸被脂肪浸潤。（圖／取自蔡明劼醫師粉專）

記者李佳蓉／綜合報導

A5和牛細緻的油花是餐桌上的極品，但若這層「大理石紋」長在你的大腿肌肉裡，恐怕是膝蓋災難的開始！新陳代謝內分泌、肥胖症專科醫師蔡明劼引述2026年《放射學》期刊最新研究示警，你吃進去的食物正悄悄改變肌肉裡的油花分布狀態，攝取過多「超加工食品」，會讓大腿脂肪浸潤嚴重，進而毀掉你的膝蓋。

蔡明劼醫師在粉專分享，該研究團隊分析615位年約60歲、具備退化性膝關節炎風險的受試者。透過核磁共振（MRI）影像對比發現，超加工食品攝取量越高的人，大腿肌肉裡的脂肪浸潤就越嚴重，且這種肌肉品質下降的現象「不分男女」一樣明顯。

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研究中特別對比兩名女性受試者，兩人的BMI相近，但其中一人攝取超加工食品僅佔總熱量29.5%，另一人則高達87.1%，結果後者的腰圍與大腿油花指數與前者有天壤之別。蔡明劼醫師提醒，比起BMI，腰圍與大腿肌肉脂肪的關聯性更強烈，更能反映出內臟脂肪分布的肥胖危機。

為什麼大腿肉變「油」對膝蓋很危險？蔡明劼醫師列出3大隱憂：

1. 支撐力下降：大腿肌肉功能對於膝關節的穩定性至關重要，油花多代表肌肉少。

2. 功能衰退：肌肉被脂肪取代會導致肌力衰退、走路變慢，直接影響活動能力。

3. 發炎反應：肌肉內部囤積過多脂肪會產生發炎反應，進一步損害關節健康。

到底什麼是「超加工食品（UPF）」？蔡明劼醫師解釋，這類食品通常利用工業化生產，添加大量香料、著色劑、乳化劑等化學添加物。常見例子包括碳酸飲料、包裝零食、即食餐點（Ready-to-eat）。這類食物雖然口感吸引人、保存期限長，卻往往高鹽、高糖、高脂肪，且缺乏蛋白質與微量元素。

想要遠離驚人的「和牛腿」，蔡明劼醫師建議，應盡量減少超加工食品的攝取比例，避免像美國平均飲食中有58%熱量來自這類食物的驚人狀況，同時應增加天然全食攝取，給予肌肉正確的營養支持以防範損害；此外，適度的身體活動也至關重要，針對初學者，醫師首推「Zone 2 訓練」，強調在不會太累的強度下，能強化粒線體燃脂能力，避免因久坐導致肌肉萎縮。