日記者北捷案救人「HIV追蹤陰性」　疾管署揭9人投藥排除感染

▲北捷隨機傷人事件，資料照。（圖／ETtoday攝影中心）

記者洪巧藍／台北報導

國內去年底發生北捷隨機襲擊事件，曾任職於日本電視台的前資深記者木下黃太目睹騎士遭砍，不顧危險徒手止血，因為其中一名受傷民眾為HIV感染者，一度引起感染愛滋的擔憂。木下黃太昨日晚間發文回報，他在疾管署長羅一鈞建議下，3個月後接受檢查確認HIV陰性。疾管署因為本起事件成立專案，總計有9人接受公費預防投藥，3個月後追蹤陰性，可排除感染。

去年12月19日發生北捷隨機襲擊事件，一名遭砍民眾是已通報並服藥穩定控制HIV感染者，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜民眾，衛福部隔日召開記者會說明，並宣布疾管署成立暴露後諮詢和公費投藥專案。

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木下黃太在社群網站Threads發文指出「由於參與了12月19日台北恐怖攻擊事件的救援行動，羅一鈞先生建議我為謹慎起見，應在3個月後接受血液檢查。HIV（這項原本就沒有感染風險）、B型肝炎及C型肝炎的檢驗結果已經出爐。全部都是陰性。特此向所有關心我的各位報告。」

羅一鈞今日受訪表示，去年有看到報導說該名勇於救人記者表達感染愛滋的擔憂，所以輾轉透過社群媒體取得直接聯繫，也討論相關風險，當時木下先生已經在回日本路上，他表達屆時會就醫接受醫師評估，後續也有保持聯繫，昨日接獲通知監測滿3個月檢驗陰性，表示不用再擔心感染HIV。

羅一鈞當時在記者會也已經指出，因血液接觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，且該個案本身穩定服藥，病毒量測不到，感染風險相對更低；不過為了將HIV感染風險降至最低，成立此事件暴露後諮詢管道和公費PEP專案。

疾管署副署長曾淑慧說明追蹤情況，該專案共計9人申請公費PEP，其中1人為醫護人員，餘8人為一般民眾，均經醫師評估給予暴露後預防性投藥，目前追蹤HIV檢驗結果均為陰性。1922防疫專線共計接獲29通民眾進線諮詢，其中22通有後送疾管署署區管中心進一步說明回復、16案有提供專責醫師聯繫電話。

曾淑慧表示，疑似愛滋病毒感染的檢驗追蹤時程，為暴露時基礎值（起始點）、暴露後4-6週及12週（3個月）後，若於12週（3個月）後追蹤結果為陰性，即可排除感染；本案追蹤可宣告結案。