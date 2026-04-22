全台逾9成兒童「水果」吃不夠　專家揭3大影響：削弱免疫力

▲台灣兒童感染症醫學會與董氏基金會共同舉辦「兒童免疫力與高營養密度水果議題記者會」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

孩子水果攝取不足恐致免疫力下降！根據衛福部調查，7至12歲的小學生超過9成每日攝取不到兩份水果。台灣兒童感染症醫學會與董氏基金會今（22）日共同提醒，水果攝取不足會直接導致免疫防線薄弱、生長發育受影響以及腸道免疫失衡，且營養補充品無法取代天然水果，疾呼家長多注意。

董氏基金會主任許惠玉表示，《台灣每日飲食指南2026草案》及《美國飲食指南2025–2030》均強調「選擇原型、高營養密度食物」，每天攝取多種顏色蔬菜與水果。但根據衛福部調查，7至12歲的小學生中，僅6.4%達到每日「兩份水果」的建議攝取量，家長也僅5.9%達到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許惠玉指出，國人對於水果攝取有3大迷思，包含「果汁等於水果」、「補充維生素即可提升免疫力」及「避免變胖應該減少水果攝取」。

許惠玉說，事實上，市售果汁在加工過程常會過濾纖維並添加糖分，容易導致血糖快速升高，而奇異果、番茄等原型水果含有豐富的膳食纖維、維生素、礦物質與植化素，能抗氧化、抗發炎並協助調節體內免疫反應，並不是維生素可以取代，同時只要控制食用份量或選擇低熱量高營養素的水果，其富含的膳食纖維與各種營養素並不會導致體重增加。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵指出，水果是六大類食物中最被忽視、卻是最容易補足的缺口，家長可以從早餐開始調整。若維生素C不足會直接導致白血球殺菌力下降，使得兒童面對感染症的易感性大幅上升；此外，水果中的膳食纖維更是維持腸道70%免疫細胞運作的重要關鍵，膳食纖維的雙重缺口將削弱全身免疫細胞功能的協調與強化。

面對許多家長依賴營養補充品來提升免疫力的做法，台灣兒童感染症醫學會常務監事黃玉成特別澄清，維生素與單一補充劑無法取代天然水果的營養價值。

許惠玉說明，由於早餐是空腹最久，為補充關鍵營養的最佳時機，且高C高膳食纖維的水果除了好營養之外，好準備、好攜帶、好攝食，融入早餐也非常方便。每天早餐加入一份高營養密度的原型水果，如奇異果、芭樂或小番茄，能在一天的開始啟動免疫防護並為腸道益菌提供能量。