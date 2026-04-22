「3類養生飲品」天天喝10年後出事！　醫嘆：身體變癌細胞溫床

▲醫師提醒，現榨果汁 、燙口熱飲及酒精，長期每天喝恐提高罹癌風險。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

血液腫瘤科醫師廖繼鼎指出，癌症從來不是單一原因，更不是突然發生的，很多時候是你每天喝進去的東西正在默默傷害你。他點名，大眾眼中健康的「現榨果汁」、養生的「燙口熱飲」，以及被視為品味的「酒精」，若變成10年如一日的日常，身體恐淪為癌細胞的溫床。

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎在YouTube頻道中說明，致癌風險常來自那些看起來沒問題、甚至被認為很健康的習慣。他接著點出「喝」這件事中最容易被忽略的「3條風險路徑」，可能決定你10年後會站在哪裡：

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第1條路徑：果汁是「沒有剎車的糖」

很多人認為現榨果汁很健康，但廖繼鼎醫師刺耳提醒：「你喝的不是果汁，是沒有剎車的糖。」他解釋，吃水果與喝果汁的身體感受完全不同，整顆水果有纖維、需要咀嚼，吃下3顆蘋果會有飽足感；但打成汁後，3顆蘋果的量能一口氣灌下去，「吸收很快、停不下來」，喝過頭卻不自知。

廖繼鼎醫師分析，液態糖喝多了，體重容易增加、代謝壓力變高，發炎環境也會慢慢堆積，這與癌症風險有很大關係。他呼籲大眾：「能咬就不要喝，能慢就不要快。」

第2條路徑：超過65°C熱飲「像沙子磨食道」

「茶就是要燙燙的喝才有效果」是許多長輩的養生觀念，但廖繼鼎醫師示警，問題不在於內容物，而是「溫度」。國際癌症研究機構（IARC）已證實，超過65°C的熱飲與食道癌風險有關。

廖繼鼎醫師形容，天天喝燙飲就像「每天用沙子在摩擦食道內壁」，雖然身體會修復，但若天天刺激、天天修理，時間一拉長，出錯的機會就會上升，風險也被墊高。他建議，不需要戒咖啡或茶，只需要戒掉「太急」的習慣，放涼2分鐘再喝，改變每天累積的物理傷害。

第3條路徑：酒精是「第一級致癌物」

對於許多人認為紅酒能「顧心臟、放鬆」，廖繼鼎醫師直白表示：「如果只看癌症風險，酒精不是養生選項，是風險。」酒精已被定調為第一級致癌物，且與口腔癌、食道癌、肝癌、大腸癌及乳癌等多種癌症全部有關。

廖繼鼎醫師表示，酒精最厲害的是它的「包裝」，讓人以為是社交、品味或健康，但身體不看這些包裝。他提醒，有些癌症連「少量暴露」風險都會上升，若只看癌症風險，「零、不喝」才是最低風險。

「健康不是靠一次做對，而是你每天有沒有站在對的那一邊。」廖繼鼎醫師強調，不需要今天開始什麼都不敢碰，而是從最常喝的那一杯開始調整：果汁少喝點、熱飲等一下、酒精次數降下來。癌症不是突然找上門，往往是那些微不足道的小習慣，最後一起算總帳。