1600人赴政院抗議「剴剴案社工遭判刑」　萬人連署：國家要道歉

▲今有大量社工至行政院抗議，質疑剴剴案判刑結果。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

剴剴案餘波盪漾，相關社工遭判刑，基層社工群情激憤，今上午多個團體頂著豔陽、集結在行政院門口表達怒意，齊呼「社工不是保證人」、「國家要道歉」，對於政院院長卓榮泰沒有出面回應，還嗆「卓榮泰出來講」，現場氣氛激昂。

多個社工團體今聚集在行政院前抗議，指出近年兒少事件後，責任常被歸咎第一線社工，導致專業角色被錯置，甚至面臨刑責風險，已影響服務量能，呼籲國家應承擔制度責任，避免讓社工成為社會安全網破口的唯一承擔者。

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根據現場人員估計，今到場的社工超過1600人，並將逾萬人連署書交給政院代表，強烈主張社工是助人者，不是刑法上的保證人。

這場活動是由台北市社會工作人員職業工會及37個團體共同發起，截至昨18時，已有10187人連署。花蓮社會工作人員職業工會理事黃浚嘉說，過去2年多次向衛福部反映制度問題，但回應有限，此次改赴政院陳情，質疑相關案件常涉及跨部會責任，國家應公開道歉並檢討制度失靈。

北市社工人員職業工會理事長陳欣涵指出，社會安全網常以增聘人力、修訂流程或強化SOP回應爭議，但未觸及政策及現場需求的落差，讓制度看似完善，實際卻將壓力轉嫁至第一線。她強調，社工業務核心在於陪伴與處遇，但現行制度使社工疲於調查及評估，難以投入長期支持。

一名從業20多年的社工阿雀（化名）分享，近年執業風險升高，不僅可能遭提告，甚至成為輿論指責對象，讓自己也開始質疑本身的角色與安全，而她說著說著，還不自覺哽咽起來。

另有民間社群發起網路串聯行動，反映許多社工因無法離開工作現場，只能透過線上方式表達訴求，也凸顯人力吃緊與服務壓力。

國際社會福利協會中華民國總會理事長張菁芬說，連署在不到5天即累積萬人，顯示實務界與學界高度共識；司法審理社工案件應回歸法理基礎，釐清職權界限，並理解實務處境，同時政府須承認單靠社工無法承擔所有風險，兒少悲劇需從制度面全面檢討。

與會團體今共提出4項訴求，包括國家應正式道歉、全面盤點制度斷裂並推動改革、對外說明制度限制以避免咎責文化擴大，以及在重大事件檢討中納入第一線人員參與。團體強調，社工是社會安全網的執行者，國家才是兒少生存權益的最終保證人。

▲今上午天氣悶熱，但現場估計到場社工人數超過1600人 。（圖／記者邱俊吉攝）

針對此事，衛福部今中午回應，感謝第一線社工夥伴提出實務觀察與建議，本部相當重視相關意見。

在制度面，針對兒少保護及收出養相關機制，衛福部已進行檢視與精進，包含地方政府於出養必要性評估、收出養媒合機構管理，及托育與訪視機制等，並持續強化跨體系合作及資訊連結。

有關社工執業責任及相關法律適用議題，因涉及司法判斷與專業實務，將再邀集法律、社會工作及實務界代表進行跨部門的對話交流。

在支持社工方面，將持續透過強化社會安全網、完善制度支持等措施，協助第一線社工伙伴，並將持續與社工團體及學界保持溝通，針對人力、訓練、督導支持及職場環境等面向，蒐整各界意見，提供社工更穩定的支持環境。