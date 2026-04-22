翁下背痛拖到走不動　竟是「髖關節退化」軟骨全磨光

▲患者的髖關節嚴重退化，軟骨磨損殆盡。（圖／院方提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

73歲李爺爺長年有下背僵硬、疼痛的問題，原本以為是正常老化，只使用痠痛貼布或止痛藥，直到行走困難，甚至夜間被痛醒，就醫才發現是雙側髖關節嚴重退化，軟骨磨損殆盡、骨頭直接摩擦，才導致嚴重疼痛。醫師提醒，退化性關節炎若長期未接受治療，可能因疼痛減少活動，導致周邊肌肉萎縮、行動能力下降，嚴重者甚至需長期臥床。

台北慈濟醫院骨科部黃振文醫師指出，髖關節是人體中最大的負重關節之一，由骨盆的髖臼與大腿骨頂端的股骨頭所構成，為穩定度高、活動範圍廣的球窩關節，其表面覆蓋著光滑的軟骨，可有效減少日常活動中的摩擦並吸收衝擊，一旦軟骨因老化、長期磨損或外傷受損，便可能導致骨頭間直接摩擦，引發發炎與疼痛。

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▲台北慈濟醫院骨科部黃振文醫師。

黃振文指出，髖關節問題初期多在活動時才引發疼痛，隨著病情加劇，在休息或夜間也無法緩解，臨床上，病人會出現鼠蹊部、大腿內側、下背部疼痛，並伴隨關節僵硬或有「喀喀」聲、使活動受限、跛行，常見需進行人工髖關節置換的情況包括「退化性關節炎、股骨頭缺血性壞死、嚴重髖部骨折或先天結構異常」等，其中又以退化性關節炎為主要原因。

髖關節疼痛初期治療上多採「保守治療」為主，包括休息、使用消炎止痛藥物、熱敷、電療或減重，藉此減輕疼痛、維持關節活動度及延緩退化，針對嚴重髖關節退化的病人，人工髖關節置換手術為主要治療方式，醫師會在術前透過X光等影像檢查，評估關節磨損程度與骨骼狀況，以規劃適合的手術方式。

黃振文提醒，民眾常將髖關節疼痛誤認為單純下背痠痛或老化，因而延誤就醫時機，若出現持續性髖部或鼠蹊部疼痛，應儘早就醫檢查；平時也可透過維持適當體重、避免長時間負重或不當姿勢，降低關節負擔。