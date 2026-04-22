5姿勢滑手機「舒服卻超傷腰」！　醫：半躺恐害椎間盤突出

▲半躺半坐的放鬆姿勢，竟可能造成椎間盤突出。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你也習慣一回家就半癱在沙發上，或是趴在床上滑手機嗎？小心這些看似放鬆的姿勢，正在默默摧毀你的腰椎！復健科醫師王竣平示警，許多人覺得「當下很舒服」的姿勢，其實都在默默傷腰，長時間維持不只會造成負擔，嚴重者恐引發坐骨神經痛、甚至椎間盤突出。

復健科醫師王竣平在粉專發文詢問：「你平常滑手機、用電腦，最常用的是哪一種姿勢呢？」他提醒，若常感到腰痠背痛，甚至出現手麻、腳麻的情況，真的要特別注意。他也點名門診很常看到的「5大傷腰NG姿勢」，快看你中了幾項？

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 半躺半坐

坐在沙發上，身體往後一躺，是許多人最常做的放鬆動作。但這個姿勢會讓上半身重量直接壓在脊椎上，且頸椎、腰椎同時呈現彎曲或懸空狀態，時間一久，腰部負擔越來越大，上背痛、下背痛、坐骨神經痛，甚至椎間盤突出都可能找上門。

2. 翹二郎腿

翹腳雖是許多人的下意識反射，但長期翹腳會讓身體處在不平衡狀態，增加脊椎壓力，腰部肌肉也會因為代償而緊繃。久了不只腰痠背痛，還可能造成骨盆歪斜、筋膜發炎等問題。

3. 盤腿坐

不論是在家聊天或席地而坐，盤腿坐非常常見。但這個姿勢會讓骨盆後傾、上身前彎，使脊椎長時間處在不自然的彎曲角度，壓力集中在腰椎與下背，容易出現腰痛、骨盆歪斜，甚至椎間盤問題。

4. 趴著滑手機

趴著時看似有支撐，實際上大多仍靠脊椎和背部肌肉出力，腰椎承受的壓力反而更集中。長期下來，腰痛、脖子僵硬、肩頸緊繃等狀況都很難改善。

5. 三七步站姿

搭車、排隊久站時，很多人習慣用三七步放鬆一下。但這個姿勢會讓骨盆一高一低，腰椎、胸椎跟著旋轉，時間久了髖部肌肉變弱，其他肌群只好過度代償，腰痠背痛也就跟著來。

王竣平醫師強調，這些姿勢偶爾為之沒關係，但若每天、長時間都這樣，身體真的會慢慢出問題。他呼籲，若最近已開始覺得腰痠、背痛，甚至有麻的感覺，千萬別再忽略，應早點調整姿勢並尋求醫師評估，「才能把問題處理在還來得及的時候」。