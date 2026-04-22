6行為「天天在吞塑膠」！不只瓶裝水　醫：一杯茶釋放116億顆

▲喝一杯塑膠茶包泡的茶，會釋放116億顆微塑膠進入你的杯子。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你以為微塑膠只是環境問題嗎？其實它早已悄悄入侵你的身體！家醫科醫師李思賢近日分享一組驚人數據，揭露現代人日常生活中每天都在做的最平凡舉動，竟會讓身體淪為「塑膠回收場」。他根據2019年McGill大學研究指出，光是泡一杯塑膠茶包的茶，就會釋放116億顆微塑膠，醫師直言：「這數字可能讓你很不舒服。」

除了茶包，李思賢醫師也列出生活中「5大吃塑膠雷區」：

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1. 塑膠盒微波加熱：2022年研究指出，短短微波3分鐘，每平方公分就會釋放422萬顆微塑膠與21億顆奈米塑膠，且加熱溫度越高、時間越長，釋放量越恐怖。

2. 天天喝手搖飲：熱飲條件下每公升含數千至5000顆微塑膠，一年下來恐喝進近36萬顆。

3. 瓶裝水：每公升瓶裝水含24萬顆奈米塑膠，竟是自來水的3倍。

4. 塑膠砧板切菜：每次切菜約釋出1114顆微塑膠，一年下來進入食物的量最高可達7940萬顆。

5. 穿化纖衣服：穿著尼龍或聚酯纖維衣物20分鐘，每克布料脫落400根微纖維，全年在空氣中脫落的9億根纖維，最後都會被吸進肺部。

面對塑膠侵襲人體的危機，李思賢醫師坦言：「沒有人能完全避開。」但他提供5招實用建議能降低暴露風險：首先，改用棉布茶包或散裝茶葉；其次，塑膠容器絕對不進微波爐；第三，廚房改用木製或不鏽鋼砧板；第四，衣物多選天然纖維（如棉、麻、羊毛）；最後則是保持家中通風。醫師強調：「沒辦法讓數字變成零，但你可以讓它變小。」

有網友好奇「攝取過多塑膠微粒」對人體的危害有哪些？李思賢醫師藉此示警，最常見的是不孕與男性雌性化，女性荷爾蒙也會受影響「變得經期不穩定」。不過最大的危險是，有些癌症也和環境荷爾蒙、微塑膠有關。