憂鬱又失眠！　醫：補充「三大快樂食物」

▲莓果類富含抗氧化物與多酚，可以降低氧化壓力。（達志／示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

腎臟科醫師洪永祥分享，洗腎憂鬱焦慮又失眠？可多補充三大「快樂食物」，包括「小型魚」、「莓果類」、「黑巧克力（建議70%以上）」。

洪永祥在「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」臉書說，當面臨一輩子要洗腎，腎友真的笑不出來，洗腎不只是身體負擔，其實心理壓力更大，很多腎友會覺得疲憊、焦慮，甚至影響睡眠；除了運動、曬太陽，其實你還可以從「吃」來幫助自己變快樂！

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洪永祥指出，教你三大「快樂食物」，讓你穩定情緒、減少壓力，顧心又護腦：

第一個：小型魚（像鯷魚、鯖魚、秋刀魚）

富含Omega-3脂肪酸，可以降低發炎，穩定情緒，對抗憂鬱。研究發現，Omega-3有助於調節大腦神經傳導物質，讓心情更平穩。建議每天吃魚肉，但記得選擇清蒸、少鹽！

▼鯖魚。（達志／示意圖）



第二個：莓果類（像藍莓、草莓）

富含抗氧化物與多酚，可以降低氧化壓力，對腎臟與大腦都有保護作用。重點是它還能幫助減少壓力荷爾蒙，讓你比較不容易焦慮。但腎友要注意份量，一天一小碗就好。

第三個：黑巧克力（建議70%以上）

這個很多人會驚訝！黑巧克力含有可可多酚，可以促進血清素分泌，讓人產生幸福感。每天一小塊不但療癒心情，還能改善血管功能，但要避免高糖版本！

洪永祥提醒，腎友吃任何食物，都要注意鉀、磷、鈉的控制，不要因為「快樂」吃過量；壓力不是只能忍，吃對食物、動一動、曬曬太陽，你會發現洗腎人生也可以活得更輕鬆、更有品質。

▼黑巧克力。（達志／示意圖）

