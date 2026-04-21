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「吃冰導致經痛、感冒變嚴重」沒科學實證　營養師破解迷思

▲▼冰淇淋,甜筒,冰。（圖／達志影像／示意圖）

▲營養師破解吃冰三大迷思。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少人愛吃冰，但「吃冰會變胖」、「經期不能吃冰」、「感冒吃冰會更嚴重」等說法也時常被提起。對此，營養師指出，這些觀念多半並非完全正確，關鍵仍在於攝取方式與個人體質差異，只要掌握原則，其實不必過度限制。

針對常見疑問，好食課營養師楊婷貽說明，「吃冰會讓新陳代謝變差」的說法並不成立，人體具有恆溫調節機制，食用冰品並不會明顯降低體溫，也不至於影響整體代謝，甚至有研究發現，攝取低溫飲品後，短時間內可能出現輕微代謝提升。

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不過，她提醒，冰品多半含有較高的糖分與脂肪，若攝取過量，仍可能造成熱量超標，因此控制份量與選擇內容才是重點。

至於「吃冰會導致經痛」，目前並沒有直接科學證據證實。楊婷貽表示，有些人食用冰品後出現不適，可能與冰品中的乳製成分有關，因其可能影響體內前列腺素變化，進而引發子宮收縮，也有觀點認為，低溫刺激可能造成血管收縮，影響經血排出，不過這些情況多屬個別差異，若本身容易經痛者，建議經期仍可適度減少冰品攝取，以降低不適感。

另外，針對「感冒不能吃冰」的說法，楊婷貽指出，若僅有食慾不振或輕微喉嚨不適，適量冰品反而能幫助補充熱量，並暫時緩解喉嚨疼痛，但若出現發燒、咳嗽或呼吸道症狀較明顯時，則不建議食用冰品，以免刺激不適加劇。

楊婷貽提醒，吃冰本身並非問題，重點在於選擇低糖、低脂的品項，並避免過量攝取，同時應依自身身體狀況調整飲食習慣，才能在享受清涼的同時兼顧健康。

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關鍵字： 吃冰 冰塊 冰品 好食課

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