新冠疫苗第2劑已3千人接種　「擴大全民施打」不排除再延長

▲衛福部次長莊人祥今日接種新冠疫苗第2劑。（圖／翻攝自莊人祥臉書）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署4月7日開放3類重症高風險族群可「增加接種1劑新冠疫苗」，統計兩周以來約3千人接種。衛福部次長莊人祥今（21）日透露，自己屬於免疫低下、接受免疫抑制治療的癌症患者，也接種了第2劑新冠疫苗。另一方面，新冠疫苗「限時放寬全民接種」至4月底，疾管署副署長曾淑慧表示，目前正在評估將政策延長至7月。

疾管署為提升對高風險族群的健康保護，參考國際接種建議，並經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論，4月7日起提供65歲以上長者、55至64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者「再增加接種1劑新冠疫苗」，與前1劑間隔至少6個月（180天）。

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疾管署日前統計，國內65歲以上長者已累計接種約100萬人，其中約有75萬人可在今年4月底接種第2劑。曾淑慧指出，過去兩周總計約3千人次完成施打。莊人祥則在臉書分享今日已完成第2劑新冠疫苗接種，他說，因為自己屬於免疫力低下，正接受免疫抑制劑治療的癌症患者，且與第一劑間隔180天以上，可避免感染新冠病毒後併發重症的機會。

疾管署今年1月起限時放寬全民可以公費接種一劑新冠疫苗，截止日期已延長至4月30日。曾淑慧今日也透露政策有可能再次延長，初步規劃到7月底，但還沒做最後決定，如果有確定會跟大家報告。

疾管署表示，國內外呼吸道傳染病傳播風險仍持續，本土新冠併發症9成以上未接種本季新冠疫苗，且以65歲以上長者及具慢性病史者為多。

因疫苗保護力會隨著時間遞減，呼籲接種已達6個月(180天)之重症高風險對象扶老攜幼共同接種，可依疫苗適用年齡從目前國內供應之莫德納及Novavax擇一廠牌接種，亦可與第1劑不同廠牌，再提升免疫保護力，以減少疾病威脅。