看病不用等！　醫曝「診所2時段人最少」

▲診所人多怕被傳染？醫師分享診所「2時段」人最少。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

新手爸媽帶寶寶去診所，最擔心「被其他病患傳染」。究竟何時去診所人最少、風險最低？小兒科醫師陳敬倫大方分享「診所看病攻略」，不僅分析一天中的人潮規律，更揭開一年當中的淡旺季。他直言，若想避開人潮，早診10點以後或是下午剛開診時是好選擇，甚至幽默提醒：「下雨天病患比較少，請多加利用」。

10點後沒人！醫揭「診所避人潮攻略」

[廣告]請繼續往下閱讀...

小兒科醫師陳敬倫在粉專「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師」分享，常有家長詢問何時看診人比較少，他分析以一天的診期來看，早診剛開門通常是前一晚不舒服、急著看完去上學的孩子，「10點以後，來診病患就會少滿多」。到了下午剛開診時人煙也較稀少，但一到4點放學時間，診所就會湧入報到潮，而「夜診」則是病患最多的高峰期，建議家長多利用雲端叫號系統，先預約掛號、等號碼快到再報到，減少待在診間被傳染的風險。

若從一週的規律來看，陳敬倫觀察發現，因為診所週日固定休診，週一的人潮通常較擁擠。有趣的是，週一、二看腸胃炎的病患特別多，「可能大家週末都外食，加上諾羅病毒傳染力強、潛伏期短、一年四季都有」。此外，附近學校若遇到期中考，診所病患也會突然變少，他笑稱是因為「缺考太麻煩了，孩子硬著頭皮還是要去考試」。

▲每週一、週二腸胃炎的病患特別多。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

至於一整年的傳染病流行曲線，陳敬倫也整理出醫師視角的「診所行事曆」：

3～4月：天氣變化大，換季過敏病患多；偶有水痘案例。

5～6月：腸病毒達到高峰。

7～8月：放暑假傳播鏈斷開，是兒科診所的淡季。

9月：剛入托、入園的孩子開始「無止盡感冒發燒循環」。

12～1月：流感高峰期，建議10月就應施打疫苗預防。

聚餐小心集體中毒！醫揭「3大節日」腸胃炎好發

此外，台灣三大節日，包括農曆春節、端午及中秋節也是腸胃炎的好發期，不外乎與大吃大喝或家族聚餐有關。陳敬倫提醒，今年沙門氏菌案例出現得特別早，加上多起食物中毒新聞，外食族務必小心。他強調，預防腸胃炎與飲食衛生息息相關，用餐前、上完廁所後都要用肥皂洗手，避開不潔食物才是預防之道。