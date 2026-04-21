一吃飽還想吃？其實是身體在求救　5種嘴饞原因曝光

▲剛吃飽卻想吃甜食？可能是身體在發出營養不足的訊號。（示意圖／Unsplash）



記者黃稜涵／綜合報導

你是否也曾出現明明剛吃飽，卻突然很想吃甜食、炸物或喝咖啡的情況？不少人會把這種「嘴饞」歸咎於意志力不夠，但營養師張語希指出，其實這很可能是身體在發出「營養求救信號」，提醒某些營養素不足，她也整理出「5種嘴饞原因」，讓你更了解自己的狀態。

1. 想吃蛋糕、甜食



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可能與缺乏「鉻」有關，當體內鉻不足時，胰島素功能容易不穩，血糖波動變大，進而增加對甜食的渴望。建議可改從全穀類、牛肉或花椰菜中補充。

2. 想吃巧克力



可能是缺乏「鎂」，鎂有助於放鬆神經與穩定情緒，當身體處於壓力或焦慮狀態時，容易渴望巧克力。可選擇高純度黑巧克力、堅果或深綠色蔬菜作為替代。

3. 想吃麵包或澱粉類



可能與蛋白質或色胺酸不足有關，身體會透過攝取碳水化合物，幫助色胺酸進入大腦，進而生成血清素。建議補充雞蛋、雞胸肉或豆漿等蛋白質來源。

4. 想吃炸物或鹹食



可能是輕微脫水或電解質不平衡，當身體水分不足時，容易誤判為需要鹽分，進而增加對重口味食物的渴望。建議可先補充水分，例如溫開水或椰子水。

5. 想喝酒或咖啡



可能與「鈣質不足」有關，當神經緊繃時，容易依賴酒精或咖啡因放鬆，建議可透過牛奶、黑芝麻或小魚乾補充鈣質，幫助穩定神經。

張語希表示，這些「想吃某些食物」的訊號，往往與身體能量不足或營養失衡有關，而非單純的口腹之慾。若長期忽略，可能會讓疲勞、壓力與暴食形成惡性循環。