5年首見外籍生染麻疹「接觸者162人」　疾管署發函教育部示警

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

國內上周確認一例境外移入麻疹，為北部10多歲外國籍學生。疾病管制署今（21）日表示，這是近5年來第一例外籍學生確認麻疹個案，加上國際麻疹疫情嚴峻，疾管署已發函教育部加強宣導外籍學生加強自我健康監測，同時也提醒國人近期赴麻疹流行地區，例如日本等麻疹個案較多國家旅行，須特別留意防範。

疾管署副署長曾淑慧表示，該名今年3月底入境，4月上旬陸續出現發燒、喉嚨痛及紅疹等症狀，就醫後通報採檢確診。衛生單位目前匡列相關接觸者162人，預計監測至5月1日。

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曾淑慧指出，這是近5年來第一位外籍學生確診麻疹個案，因為有很多外籍學生會到我們國內大專院校就讀，疾管署已發公文給教育部，希望教育部能督導各級學校，希望能多宣導麻疹症狀及預防措施，包含從流行地區來的外籍學生要加強健康監測，如果在入境 21 天內有發燒、紅疹、結膜炎等症狀，要儘速就醫；如果有要到流行地區要特別注意，必要時可到旅遊醫學門診評估是否自費接種麻疹疫苗。

全球麻疹疫情持續，亞洲如印尼、印度、越南、馬來西亞、吉爾吉斯、孟加拉、日本及哈薩克等國持續出現病例。

日本近期疫情上升，今年迄4月8日累計報告236例，為近7年同期最高，分布以東京都、鹿兒島縣為多；中亞吉爾吉斯自去年迄今報告逾8,500例，哈薩克今年1月報告1,951例確定病例；美洲墨西哥疫情嚴峻迄今已逾9千例，瓜地馬拉疫情上升報告逾3,500例，美國報告逾1,700例；歐洲英國今年迄4月13日累計報告407例，歐盟今年2月共計11國報告139例病例，以義大利、西班牙為多。

疾管署已針對孟加拉、印尼、瓜地馬拉、墨西哥、越南及印度等10國發布旅遊疫情建議等級第二級：警示（Alert），請民眾對當地採取加強防護；另30國列為第一級：注意（Watch），提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

疾管署提醒，麻疹傳染力極強，可由空氣傳播，近期國際疫情持續，如曾有流行地區旅遊史，返國3周內出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請務必戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。

另如與確診個案有相關接觸史，或已經地方衛生局匡列為接觸者，應落實健康監測及防護措施，並請醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚），加強疑似個案診斷與通報。

疾管署呼籲，接種疫苗為預防麻疹最有效的方法，目前國內公費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）儲備量充足，提醒民眾按時帶幼兒接種。另因經由接種麻疹相關疫苗所產生的抗體會隨時間而衰退，建議1966年（含）以後出生的成人，近期如計劃前往麻疹流行地區，可於出國前2至4周至旅遊醫學門診諮詢評估接種MMR疫苗。出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩等自我防護措施。

疾管署統計，我國今年累計8例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2例為國內感染病例，另6例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國、印度、印尼及吉爾吉斯各1例。