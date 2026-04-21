腸病毒就診破3千人「暴增16.5%」　疾管署估6月進入流行期

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情升溫！疾病管制署今（21）日公布最新監測，上周腸病毒門急診就診3526人次，比前一周上升16.5%。疾管署副署長曾淑慧表示，疫情預期本月底會快速上升，接下來預估恐以每周增加千人就醫的速度急升，6月就診人數破萬，進入流行期，提醒家長多加注意。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，疾管署監測資料顯示國內疫情近期上升，腸病毒就診人次第15周（4月12日至4月18日）門急診就診計3,526人次，較前一周（3,027人次）上升16.5%。

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曾淑慧表示，近期疫情呈現上升趨勢，接下來每一周都將增加1000人次就診，4月底、5月初快速增加；今年流行閾值為單周就診12000人次，預估6月初就診將超過閾值、進入流行，6月中下旬到高峰。

近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及克沙奇A16型；今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，分別為感染腸病毒D68型2例，克沙奇A4型及克沙奇A16型各1例，與去（2025）年同期（4例）相當，高於2022年至2024年同期（介於0-3例）。曾淑慧指出，今年腸病毒流行以克沙奇為主，尚未監測到容易導致重症的71型。

不僅台灣，監測顯示鄰近國家越南疫情嚴峻，今年截至4月中旬已累計逾26,000例，且以EV71型為主，尤以胡志明市等南部省市持續出現重症與死亡病例，預估疫情將持續上升。中國疫情雖有下降，惟仍高於近2年同期。香港、日本、泰國、新加坡目前疫情則處於低點。

疾管署提醒，腸病毒感染者在發病後一周內傳染力最高，家中學幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他學幼童接觸，以降低交叉感染的機會。

此外，部分患者感染腸病毒後僅有類似感冒等輕微症狀，不易察覺及預防，因此痊癒後仍應請家長及教托育機構留意嬰幼兒健康狀況，並注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以避免將病毒傳染給其他人，另須注意酒精對腸病毒之毒殺效果有限，平時可使用濃度500 ppm的含氯漂白水（10公升清水+100毫升含氯漂白水）進行一般環境消毒，降低病毒傳播風險。

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意學幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。