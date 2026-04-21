《兒少權法》擬修法禁止9款不當對待　衛福部提草案補剴剴案漏洞

▲剴剴案引起許多民眾激憤，也促使兒少權法加速修法。（圖／記者黃哲民攝）

記者邱俊吉／台北報導

剴剴案涉案社工遭判2年徒刑，各界關注兒少法令修法相關進度。立法院日前三讀通過兒童托育服務法，衛福部就兒童托育事項另以專法加以規範，今宣布預告修正「兒童及少年福利與權益保障法」草案，並縮短預告期間為30天。

立院日前指出，兒少權法自2011年修法至今已逾15年，期間我國在2014年雖將《兒童權利公約》（CRC）國內法化，但現行母法仍未與國際接軌，呼籲衛福部應儘速提出全面修法版本。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部這次修正草案要點，包括原「保護措施」專章修正為「保護、安置及服務」專章，明定禁止對於兒少不得有身體暴力、精神暴力、疏忽照顧、性不當對待等9款行為態樣，且配合強化社會安全網，整合保護性及高風險家庭服務通報、調查、處理程序，及家庭介入服務、緊急保護與相關機關及人員的配合。

此外，新增「安置資源及管理」專章，納入團體家庭及寄養家庭管理，並明定「提供安置服務措施不當，致有害兒童及少年身心發展」情形，以利實務認定違法行為構成要件。

衛福部次長呂建德指出，本次兒少權法的全面檢討，是我國在兒童人權保障體系上的關鍵升級，不僅回應國際審查建議，也正視家庭型態改變、數位環境帶來的風險，故從制度面補強社會安全體系。

針對修法重點，呂建德說，有3個方向，第一，優化保護機制，目標更清楚、更有效率；第二，以更嚴謹標準管理所有與兒少接觸的人員及機構；第三，將數位時代風險納入法規，確保兒少在線上、線下都可置身於安全環境。

呂建德強調，未來將透過公聽會蒐集意見，並持續與各界對話，期許在保障兒少最佳利益的前提下，取得制度可行性和社會共識的平衡，以推動修法完成。