快訊／4月連爆2起M痘！壯年男與不特定異性「性交易」染病

▲疾管署疫情周報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署公布，4月新增2例M痘確定病例，分別為30多歲及40多歲男性，均未接種Ｍ痘疫苗，且皆自述3月份曾與不特定異性有性交易或相約性行為，因身體或臉部出現水泡或皮疹及發燒等症狀就醫，並於通報後確診。

國內今年截至4月20日共新增12例M痘確定病例（11例本土及1例境外移入），皆為青壯年男性，年齡介於25至50歲，且北、中、南部均有病例，經疫調發現為不安全性行為（透過網路約或營業場所等），近8成未接種過M痘疫苗，且相較去年同期6例，增加1倍，社區疫情傳播風險持續。

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我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年4月20日累計確診528例病例（492例本土及36例境外移入）。

全球M痘疫情持續傳播，今年截至2月共46國家/地區報告1,184例新增確診（含4例死亡），其中58.6%集中於非洲，歐洲病例數則微幅上升5.6%。自2022年起，全球已累計144國通報逾18.1萬例確診及492例死亡，主要分布於美、非兩洲。

目前Ib型病毒跨國傳播威脅增加，歐洲已有多國（奧地利、比利時、葡萄牙、西班牙與英國）出現持續性社區傳播，近期美洲（阿根廷、厄瓜多）及亞洲（新加坡）皆出現首例境外移入或本土個案，整體而言，一般民眾傳播風險評估雖為低，但具有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，評估風險為中等。

▲疾管署呼籲有風險者施打M痘疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署提醒，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，接種疫苗為目前最有效的預防方式。

目前疫苗庫存仍充足，全國共312家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲符合接種條件民眾，包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。

截至今年3月底已有107,014人至少接種1劑M痘疫苗，其中75,751人完成2劑疫苗接種，顯示仍有31,263人（占29%）待接種第2劑疫苗。疾管署再次提醒，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。

公費接種醫療院所相關資訊可至疾管署全球資訊網/M痘專區/M痘疫苗/M痘疫苗接種服務合作醫療院所項下（ https://gov.tw/3SG）查詢。另「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗，相關資訊可至疾管署全球資訊網/國際旅遊與健康/旅遊醫學門診項下查詢。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、風險場域暴露史或相關接觸史。

適逢4月最後一周（4月24日至30日）為世界衛生組織訂定之「世界免疫周」，疫苗接種已為全球公認最安全、最成功且最具成本效益的傳染病防治措施之一，提醒符合各類疫苗接種資格或有接種需求的民眾踴躍施打疫苗，提升自身免疫保護力，共同守護家庭與社區健康安全。